Entregan chamarras a estudiantes del Centro Escolar Leona Vicario como parte de campaña invernal

La estrategia “Juntos Contra el Frío” beneficia a niñas y niños en situación vulnerable para enfrentar las bajas temperaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes durante la temporada invernal, el Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal y en colaboración con la Fundación GazPro, entregó 214 chamarras a estudiantes del Centro Escolar Leona Vicario, como parte de la campaña “Juntos Contra el Frío” 2025.

La entrega se realizó en un acto encabezado por autoridades estatales y representantes de la fundación, quienes resaltaron la importancia de esta estrategia que busca prevenir enfermedades respiratorias entre menores en situación de vulnerabilidad. La campaña se desarrolla cada año en zonas donde las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud de la niñez chihuahuense.

María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal, destacó el papel que juega la cooperación entre gobierno y sociedad civil para llevar apoyo directo a quienes más lo necesitan. “La niñez es el futuro de nuestro estado, y es nuestro deber protegerlos y brindarles las herramientas necesarias para que puedan crecer y desarrollarse de manera saludable”, expresó durante el evento.

La presidenta de la Fundación GazPro, Emma Fuentes, agradeció la invitación a participar en la campaña y reiteró el compromiso de la organización con el bienestar comunitario. Subrayó que este tipo de acciones no solo tienen un impacto inmediato, sino que fortalecen los lazos entre instituciones públicas y privadas en beneficio de la población infantil.

Las chamarras entregadas fueron seleccionadas con base en las edades y necesidades de las y los estudiantes beneficiarios, quienes cursan sus estudios en el Centro Escolar Leona Vicario, una institución que atiende a población en situación de vulnerabilidad en Ciudad Juárez. Durante la entrega, se vivió un ambiente de entusiasmo entre las y los menores, quienes recibieron las prendas como una herramienta indispensable para enfrentar el invierno.

El DIF Estatal informó que la campaña “Juntos Contra el Frío” continuará en otros municipios del estado, con visitas programadas a comunidades de alta marginación donde se distribuyen cobijas, chamarras, ropa térmica y otros insumos esenciales. La meta es atender a miles de familias antes de que se intensifiquen las temperaturas propias de la temporada.

Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno del Estado para garantizar condiciones básicas de salud y seguridad a niñas, niños y adolescentes durante el invierno, mediante acciones preventivas y la articulación con organizaciones comprometidas con el desarrollo social.

