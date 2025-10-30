Entregan bonos de Recuperación y del Día del Docente a personal jubilado y pensionado del subsistema federalizado

Publicidad - LB2 -

Autoridades educativas y sindicales entregaron el Bono de Recuperación correspondiente al tercer trimestre de 2025, así como el Bono del Día del Maestro, dirigidos a personal jubilado y pensionado del subsistema federalizado.

Chihuahua, Chih .- Durante el evento, se distribuyeron 350 cheques del Bono de Recuperación y del Día del Maestro, por un monto total de 2 millones 733 mil 444 pesos, beneficiando a las 15 regiones del estado.

La directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, agradeció a los docentes y a la estructura educativa por su compromiso, y destacó la importancia de trabajar en equipo para cumplir con los pagos a tiempo.

- Publicidad - HP1

Mencionó el apoyo del gobierno y reconoció la labor esencial de los docentes, quienes con amor y esfuerzo forman a las nuevas generaciones, con su invaluable contribución al estado.

A su vez, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), enfatizó que los maestros jubilados son un ejemplo por su legado educativo y su lucha en defensa de los derechos del magisterio.

Asimismo, para finalizar se realizó la entrega simbólica a los 15 representantes regionales, uno por cada zona del estado, quienes entregarán de propia mano los cheques a todos los beneficiados en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.