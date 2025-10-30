Movil - LB1A -
octubre 30, 2025
    octubre 30, 2025 | 16:31
    Entregan bonos de Recuperación y del Día del Docente a personal jubilado y pensionado del subsistema federalizado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Autoridades educativas y sindicales entregaron el Bono de Recuperación correspondiente al tercer trimestre de 2025, así como el Bono del Día del Maestro, dirigidos a personal jubilado y pensionado del subsistema federalizado.

    Chihuahua, Chih .- Durante el evento, se distribuyeron 350 cheques del Bono de Recuperación y del Día del Maestro, por un monto total de 2 millones 733 mil 444 pesos, beneficiando a las 15 regiones del estado.

    La directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, agradeció a los docentes y a la estructura educativa por su compromiso, y destacó la importancia de trabajar en equipo para cumplir con los pagos a tiempo.

    Mencionó el apoyo del gobierno y reconoció la labor esencial de los docentes, quienes con amor y esfuerzo forman a las nuevas generaciones, con su invaluable contribución al estado.

    A su vez, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), enfatizó que los maestros jubilados son un ejemplo por su legado educativo y su lucha en defensa de los derechos del magisterio.

    Asimismo, para finalizar se realizó la entrega simbólica a los 15 representantes regionales, uno por cada zona del estado, quienes entregarán de propia mano los cheques a todos los beneficiados en el estado.

