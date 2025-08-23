Entregan apoyos alimentarios y servicios gratuitos en Temósachic

Publicidad - LB2 -

El secretario de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, realizó una visita al municipio de Temósachic donde llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios a través del programa NutriChihuahua.

Temósachic, Chih (ADN/Staff) .- Este programa tiene como objetivo principal combatir la inseguridad alimentaria en las comunidades más vulnerables de la región. Durante el evento, Loera destacó la importancia de acercar los servicios del gobierno a la población, asegurando que cada rincón del estado debe recibir atención adecuada.

Además de la entrega de alimentos, se llevó a cabo la Feria de Servicios “Cuenta Conmigo”, un evento que ofreció múltiples gestiones y beneficios gratuitos a los habitantes de Temósachic.

Esta feria se enfocó en brindar acceso a servicios esenciales, lo que refleja el compromiso del Gobierno del Estado por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Loera enfatizó que es esencial mantener un contacto directo con la ciudadanía para entender sus necesidades y proporcionar soluciones efectivas.

Dentro de las actividades realizadas, se impulsó una campaña de vacunación contra el sarampión, así como la aplicación de dosis correspondientes al cuadro básico de salud.

Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo por garantizar la salud de la población, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios médicos puede ser limitado. También se ofrecieron consultas médicas, medicamentos y revisiones oftalmológicas, así como la donación de lentes adaptados para quienes los necesitaban.

La Feria de Servicios también incluyó la realización de trámites administrativos como la expedición de actas del Registro Civil y constancias de no antecedentes penales, facilitando así el acceso a documentos importantes.

Además, se ofrecieron descuentos en recibos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que representa un alivio económico para las familias de la región.

En un esfuerzo por promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente, se entregaron árboles y plantas a los habitantes, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Esta acción no solo busca embellecer la comunidad, sino también fomentar la conciencia ambiental entre los ciudadanos, promoviendo prácticas sostenibles.

Durante su visita, Rafael Loera también aprovechó para dialogar directamente con los habitantes de Temósachic. Aseguró que cuentan con el respaldo de la Gobernadora y de la SDHyBC, reafirmando el compromiso del gobierno estatal de trabajar de la mano con la ciudadanía para atender sus necesidades y mejorar su bienestar.

Este tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer la relación entre el gobierno y la población, promoviendo un desarrollo humano integral en la región.

