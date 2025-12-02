Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 2, 2025 | 11:40
    InicioEstado

    Entrega SEyD equipamiento escolar a seis planteles de Ciudad Juárez

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Secundaria Técnica No.44 fue sede de la quinta entrega del programa “Juntos Construimos”.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), realizó una nueva entrega de equipamiento y materiales escolares en Ciudad Juárez, beneficiando a seis planteles de nivel básico ubicados en distintos sectores de la frontera. La ceremonia tuvo lugar en la Secundaria Técnica No.44, institución sede de esta quinta entrega dentro del programa “Juntos Construimos”.

    Con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y garantizar espacios educativos dignos para niñas, niños y adolescentes, se distribuyeron diversos apoyos como pintura blanca y gris para fachadas, impermeabilizante, sillas con paleta, calefactores de aula y materiales complementarios destinados a mejorar las áreas de trabajo en las escuelas.

    - Publicidad - HP1

    Además de la Secundaria Técnica No.44, el apoyo también alcanzó a la Secundaria Técnica No.64, la Primaria Revolución Mexicana No.2021, la Primaria Miguel Lerdo de Tejada, la Primaria Abraham González No.2718 y la Primaria Ignacio Zaragoza No.2038, todas ellas ubicadas en zonas que enfrentan distintos retos en cuanto a infraestructura escolar.

    Las autoridades educativas estatales subrayaron que esta iniciativa responde a un compromiso con la equidad educativa, particularmente en una ciudad como Juárez, donde muchas escuelas operan con carencias estructurales o mobiliario insuficiente. “Nuestro objetivo es que ninguna niña, niño o adolescente vea limitado su aprendizaje por falta de condiciones adecuadas en sus aulas”, indicaron durante el acto protocolario.

    En el marco del programa “Juntos Construimos”, la SEyD ha llevado a cabo entregas progresivas en distintos municipios de la entidad, priorizando aquellos planteles con mayor necesidad. En el caso de Ciudad Juárez, la estrategia también busca atender los efectos del desgaste natural en las instalaciones escolares ante las condiciones extremas del clima fronterizo.

    Durante el evento se destacó la colaboración entre directivos, personal docente y padres de familia para facilitar la ejecución de las mejoras, así como la importancia de mantener la infraestructura escolar en condiciones óptimas como parte del proceso educativo integral. Las entregas continuarán en otras zonas del estado conforme avance el calendario del programa.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Desafío Tributario

    Recientemente se presentó la publicación conjunta las Tendencias Tributarias, 1990-2020, elaborado por CEPAL, BID,...
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 065 | Plan Michoacán

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.