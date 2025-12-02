Entrega SEyD equipamiento escolar a seis planteles de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Secundaria Técnica No.44 fue sede de la quinta entrega del programa “Juntos Construimos”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), realizó una nueva entrega de equipamiento y materiales escolares en Ciudad Juárez, beneficiando a seis planteles de nivel básico ubicados en distintos sectores de la frontera. La ceremonia tuvo lugar en la Secundaria Técnica No.44, institución sede de esta quinta entrega dentro del programa “Juntos Construimos”.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y garantizar espacios educativos dignos para niñas, niños y adolescentes, se distribuyeron diversos apoyos como pintura blanca y gris para fachadas, impermeabilizante, sillas con paleta, calefactores de aula y materiales complementarios destinados a mejorar las áreas de trabajo en las escuelas.

Además de la Secundaria Técnica No.44, el apoyo también alcanzó a la Secundaria Técnica No.64, la Primaria Revolución Mexicana No.2021, la Primaria Miguel Lerdo de Tejada, la Primaria Abraham González No.2718 y la Primaria Ignacio Zaragoza No.2038, todas ellas ubicadas en zonas que enfrentan distintos retos en cuanto a infraestructura escolar.

Las autoridades educativas estatales subrayaron que esta iniciativa responde a un compromiso con la equidad educativa, particularmente en una ciudad como Juárez, donde muchas escuelas operan con carencias estructurales o mobiliario insuficiente. “Nuestro objetivo es que ninguna niña, niño o adolescente vea limitado su aprendizaje por falta de condiciones adecuadas en sus aulas”, indicaron durante el acto protocolario.

En el marco del programa “Juntos Construimos”, la SEyD ha llevado a cabo entregas progresivas en distintos municipios de la entidad, priorizando aquellos planteles con mayor necesidad. En el caso de Ciudad Juárez, la estrategia también busca atender los efectos del desgaste natural en las instalaciones escolares ante las condiciones extremas del clima fronterizo.

Durante el evento se destacó la colaboración entre directivos, personal docente y padres de familia para facilitar la ejecución de las mejoras, así como la importancia de mantener la infraestructura escolar en condiciones óptimas como parte del proceso educativo integral. Las entregas continuarán en otras zonas del estado conforme avance el calendario del programa.

