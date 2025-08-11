Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    Entrega SDR más de 55 toneladas de insumos a productores de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de respaldar a los productores de la zona fronteriza ante los efectos de la sequía, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó más de 55 toneladas de insumos agropecuarios a 42 beneficiarios de los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.

    Chihuahua, Chih .– En esta ocasión, con una inversión de 244 mil pesos se distribuyeron 51 toneladas de maíz rolado a 35 productores, así como 4.8 toneladas de fertilizante urea para otros 7 solicitantes.

    Durante el evento protocolario, el coordinador regional de la zona fronteriza de la SDR, Miguel Núñez Nava, destacó que se han reforzado las acciones de apoyo con el propósito de mantener la estabilidad económica y productiva del sector.

    El maíz rolado es utilizado como suplemento alimenticio para el ganado y contribuye a conservar su salud y asegurar una dieta balanceada; el fertilizante urea favorece el mejoramiento del suelo y aumenta tanto la calidad, como el rendimiento de las cosechas.

    La dependencia informó que la próxima entrega incluirá al municipio de Juárez, donde se distribuirá semilla de avena forrajera.

