Entrega SDR insumos a productores para enfrentar la sequía en Ahumada

A través del Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2025, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ha implementado una iniciativa destinada a apoyar a los ganaderos en la región de Ahumada. En esta ocasión, se entregaron 60 toneladas de maíz rolado a igual número de productores locales, un esfuerzo que busca mitigar los efectos adversos de la sequía que ha afectado a la entidad en los últimos años.

Ahumada, Chih (ADN/Staff) .- El coordinador regional de la SDR, Miguel Núñez Nava, destacó la importancia de este proyecto en el contexto actual. La sequía ha sido un fenómeno recurrente que ha impactado de manera constante a los productores de la zona, por lo que estas acciones son cruciales para la sostenibilidad de la actividad ganadera. El maíz rolado, un insumo esencial, se distribuye en cantidades de 1.5 toneladas por productor, lo que representa un apoyo significativo para cada beneficiario.

Desde el inicio de este programa, la SDR ha entregado más de 140 toneladas de maíz rolado en el municipio de Ahumada. Cada entrega tiene un valor superior a los 6 mil pesos, lo que refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar de las familias del campo. Esta medida no solo busca mejorar la producción pecuaria, sino también proteger la economía de los productores que enfrentan dificultades por las condiciones climáticas adversas.

La entrega de insumos se realizó en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ahumada, resaltando la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para gestionar este tipo de beneficios. Este trabajo conjunto es fundamental para asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan, especialmente en un contexto donde la sequía ha puesto en riesgo la producción agrícola y ganadera.

Núñez Nava enfatizó que estas acciones no solo fortalecen la producción pecuaria, sino que también generan mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades rurales de Chihuahua. Al proporcionar apoyo a los ganaderos, se busca fomentar la resiliencia de las familias del campo, quienes dependen de la agricultura y la ganadería para su sustento diario.

En resumen, la SDR continúa trabajando en la implementación de programas que beneficien a los productores locales, con el objetivo de enfrentar los retos que presenta el cambio climático y asegurar la viabilidad de la producción en la región. La entrega de maíz rolado es solo una de las muchas acciones que se están llevando a cabo para apoyar a los sectores más vulnerables del campo chihuahuense.

