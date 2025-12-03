Entrega Protección Civil estatal apoyos a familias afectadas por inundaciones en el noroeste

Publicidad - LB2 -

Las acciones beneficiaron a hogares de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes con materiales, electrodomésticos y víveres.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llevó a cabo la segunda entrega de apoyos emergentes a familias afectadas por las recientes inundaciones registradas en la región noroeste de Chihuahua, como parte de la estrategia de atención inmediata a comunidades impactadas por fenómenos naturales.

En esta etapa, se beneficiaron directamente 35 familias: 17 de la colonia Buena Fe, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, y 18 del municipio de Casas Grandes. Los apoyos entregados tienen como objetivo atender tanto las necesidades básicas como contribuir a la reparación de las viviendas dañadas por las lluvias atípicas que azotaron la zona durante semanas pasadas.

Los paquetes de ayuda incluyeron desde despensas hasta insumos para la reconstrucción, como polines, láminas, blocks y cemento. También se distribuyeron electrodomésticos, entre ellos refrigeradores y estufas, así como juegos de comedor, colchones con bases y otros artículos destinados a restablecer condiciones mínimas de habitabilidad en los hogares afectados.

La CEPC explicó que estas entregas forman parte de un plan integral de respuesta a emergencias que prioriza a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Se trata de una intervención coordinada entre instancias estatales y municipales para reducir los impactos sociales y económicos causados por las lluvias.

Además de los insumos materiales, se contemplan acciones de seguimiento para evaluar la recuperación de las viviendas, así como la canalización de nuevos apoyos en caso de requerirse. Protección Civil reiteró que continúa el monitoreo en la zona, especialmente en puntos con antecedentes de riesgo por acumulación de agua.

Las lluvias que provocaron estas afectaciones se presentaron con mayor intensidad en el noroeste del estado durante las últimas semanas de noviembre, y dejaron daños parciales en viviendas, enseres domésticos y parte de la infraestructura urbana. Las autoridades mantienen activo un protocolo de asistencia para atender a posibles nuevas contingencias climáticas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca reforzar su presencia en regiones apartadas o con menor acceso a recursos, garantizando una atención humanitaria rápida y efectiva ante los embates del clima. La CEPC reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad durante esta temporada de bajas temperaturas y posibles precipitaciones.

