Entrega Maru Campos 10 ambulancias para nueve municipios de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La inversión fue de 17.8 mdp y beneficiará a regiones como Juárez, Creel, Ojinaga y Guachochi.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván entregó este martes una flotilla de 10 ambulancias destinadas a mejorar los servicios de emergencia en nueve municipios del estado de Chihuahua. La inversión estatal fue de 17 millones 897 mil 783 pesos, y según autoridades, esta acción forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema de salud en zonas clave de la entidad.

El acto se llevó a cabo en el Hospital Infantil de Especialidades en la capital del estado, donde la mandataria reiteró que su administración busca traducir las demandas ciudadanas en políticas públicas con impacto tangible. De las ambulancias entregadas, ocho son de atención de urgencias básicas y dos están equipadas con tracción 4×4, para facilitar el acceso a comunidades de difícil tránsito, especialmente en zonas serranas.

- Publicidad - HP1

Los municipios beneficiados con las nuevas unidades son Nuevo Casas Grandes, Ahumada, Camargo, Bocoyna (en su sección municipal Creel), Ojinaga, Cuauhtémoc, Chihuahua, Guachochi, Juárez y Guazapares (Témoris). En estos territorios, el acceso a servicios médicos oportunos suele estar limitado por factores geográficos, logísticos o por la obsolescencia de los vehículos disponibles, muchos de los cuales no habían sido renovados desde 2012, según información del secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza.

Durante su intervención, Campos Galván destacó que en tres años su gobierno ha entregado 150 unidades médicas en los diferentes distritos del estado, rompiendo una inercia de abandono en el parque vehicular del sector salud. Subrayó que una ambulancia funcional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, al reducir el tiempo de respuesta en situaciones críticas.

Asimismo, resaltó los logros del programa MediChihuahua, que ha otorgado consultas, medicamentos y estudios a más de 680 mil personas, priorizando a las comunidades más alejadas o con menor cobertura institucional. La gobernadora también aprovechó el evento para reconocer al personal de salud que participa en la campaña de prevención contra el sarampión, particularmente en áreas rurales.

Finalmente, la entrega simbólica de las llaves a representantes de los municipios concluyó con un recorrido por las unidades. Las ambulancias reforzarán los servicios de primer y segundo nivel, contribuyendo a mejorar la capacidad de atención médica en escenarios de emergencia, en una entidad con importantes retos en materia de salud pública, especialmente en su geografía rural y serrana.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.