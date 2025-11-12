Entrega Estado apoyos del programa NutriChihuahua a 200 personas adultas mayores y con discapacidad

Publicidad - LB2 -

Distribuyen más de 400 despensas en el Centro Comunitario Fray García de San Francisco.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por fortalecer la atención a los sectores más vulnerables de la población, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó más de 400 despensas a 200 personas adultas mayores y con discapacidad, como parte del programa NutriChihuahua.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario Fray García de San Francisco, donde se reunió a beneficiarios de distintas zonas de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el acceso a alimentos básicos para personas en situación de vulnerabilidad, mejorando con ello su calidad de vida y su estado nutricional.

Rodolfo Benavides, coordinador del centro comunitario, señaló que en lo que va del año se ha notado una diferencia positiva en la frecuencia y cantidad del apoyo, sobre todo para personas adultas mayores que en muchos casos no cuentan con ingresos fijos ni redes de apoyo cercanas. “Es un cambio que se ve y se siente, sobre todo en quienes más lo necesitan”, comentó.

El programa NutriChihuahua forma parte de las acciones permanentes de asistencia alimentaria implementadas por el Gobierno estatal, con el propósito de reducir las carencias alimentarias y promover el bienestar social, especialmente en comunidades urbanas con altos índices de marginación o rezago.

Además de la entrega de despensas, el evento también sirvió como punto de encuentro para orientar a los beneficiarios sobre otros apoyos disponibles y fomentar la integración comunitaria, en línea con la estrategia estatal de construir entornos más solidarios e incluyentes.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con las personas que enfrentan mayores desafíos, brindándoles acompañamiento y acceso a programas que permitan mejorar su desarrollo y bienestar.

El Gobierno del Estado reiteró que seguirá priorizando a la población vulnerable como eje central de sus políticas sociales, con programas enfocados en generar condiciones más equitativas y dignas para todas y todos los chihuahuenses.

