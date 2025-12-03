Entrega diputado Arturo Zubía embarcaciones a pescadores de La Boquilla y Valle de Zaragoza

Publicidad - LB2 -

Los apoyos buscan fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales, el diputado Arturo Zubía encabezó este miércoles la entrega de embarcaciones y equipo para pescadores en la región centro-sur del estado, beneficiando directamente a trabajadores de la presa La Boquilla y del municipio de Valle de Zaragoza.

Durante el evento realizado en la presa La Boquilla, el legislador del Distrito XX, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), entregó dos embarcaciones y un motor fuera de borda, además de seis embarcaciones adicionales destinadas a pescadores de Valle de Zaragoza.

Con esta entrega, suman ya 18 personas beneficiadas con apoyos por un monto de 50 mil pesos cada una.

La entrega de estos apoyos forma parte de un programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezada por el ingeniero Mauro Parada, con el objetivo de mejorar las herramientas de trabajo del sector pesquero y contribuir a la economía local en comunidades que dependen de esta actividad.

Durante la jornada, el diputado Zubía reconoció el respaldo del gobierno estatal, particularmente de la gobernadora Maru Campos, para hacer posible estos beneficios.

“El trabajo de los pescadores es esencial para la economía de nuestras comunidades, y hoy damos un paso importante para dignificar su labor”, expresó el legislador, quien reiteró su compromiso de seguir gestionando recursos en favor de los sectores productivos de su distrito y de todo el estado.

A los beneficiarios se les exhortó a estar pendientes de la próxima apertura de programas estatales para el año 2026, cuyo registro de solicitudes está previsto para los meses de febrero o marzo.

Estas podrán ser presentadas en las Oficinas de Enlace o en las presidencias municipales, de acuerdo con lo señalado por los organizadores del evento.

La actividad pesquera en presas como La Boquilla representa una fuente de sustento para decenas de familias en la región. Sin embargo, factores como el desgaste de equipo, los costos de operación y las variaciones climáticas representan constantes desafíos para los productores.

En ese sentido, los apoyos entregados buscan brindar herramientas más eficientes y seguras para la actividad diaria.

Con estas acciones, el diputado Zubía busca consolidar un vínculo cercano con las comunidades rurales y mantener una política activa de atención directa a los sectores productivos, en un contexto donde la economía regional requiere apoyos técnicos y financieros que permitan sostener y ampliar las capacidades de los trabajadores del campo y del agua.

