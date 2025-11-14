Entrega DIF Estatal más de 300 apoyos funcionales en municipios de la región centro de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Sillas de ruedas, bastones y auxiliares auditivos benefician a más de 300 personas con discapacidad temporal o permanente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la Campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad que impulsa el DIF Estatal en coordinación con la Beneficencia Pública, se entregaron este jueves más de 300 aparatos de movilidad y auxiliares auditivos a habitantes de 19 municipios de la región centro del estado de Chihuahua. La distribución se realizó en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con alguna discapacidad temporal o permanente.

El director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, encabezó el acto acompañado por el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza, así como por autoridades municipales de Aldama, entre ellas la alcaldesa Sandra Galindo y la directora del DIF Municipal, Elsa García. En su intervención, Eguiarte destacó la importancia de estos apoyos, no solo como herramienta física, sino como un medio para promover la autonomía, la inclusión social y la participación plena de las personas beneficiadas.

“Un simple aparato, como una silla de ruedas o un bastón, puede abrir puertas que antes estaban cerradas. Permitir la participación en actividades sociales, facilitar el acceso a la educación o brindar la oportunidad de vivir con autonomía y dignidad”, señaló el funcionario estatal, quien detalló que la campaña contempla la entrega de un total de 1,464 apoyos en diversas regiones de la entidad.

Los beneficiarios en esta jornada pertenecen a los municipios de López, Valle Zaragoza, Camargo, Jiménez, Aldama, Julimes, Ojinaga, Chihuahua, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Ahumada, Aquiles Serdán, Delicias, Meoqui, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, San Francisco de Borja y Riva Palacio. La distribución contempla sillas de ruedas, bastones, muletas y auxiliares auditivos, todos adaptados a las necesidades específicas de cada persona atendida.

Las entregas continuarán en los próximos días como parte del despliegue que realiza el DIF Estatal por regiones. Eguiarte informó que durante la semana pasada ya se atendió la zona norte del estado, mientras que en esta semana se ha trabajado en las regiones noroeste, sur y centro. El proceso contempla tanto comunidades rurales como urbanas, priorizando la atención directa y personalizada.

“Trabajaremos para ampliar estos programas, para llegar a cada rincón del estado y para que nadie quede atrás”, enfatizó el titular del DIF Estatal, subrayando el compromiso de la institución con la inclusión social y la eliminación de barreras físicas que limitan el desarrollo de las personas con discapacidad.

Estas acciones forman parte de una política integral que busca garantizar el derecho a la movilidad, la salud y la integración plena de todos los sectores de la población chihuahuense, reforzando así el trabajo comunitario y la atención cercana en las distintas regiones del estado.

