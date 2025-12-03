Entrega DIF Estatal aparatos funcionales en Chihuahua capital por el Día Internacional de la Discapacidad

Publicidad - LB2 -

La acción benefició a 65 personas como parte de una campaña de movilidad e inclusión en coordinación con Fundación Telmex.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el DIF Estatal realizó la entrega de 65 aparatos funcionales a personas con discapacidad en la ciudad de Chihuahua, como parte de la Campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad, impulsada en conjunto con la Fundación Telmex. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad temporal o permanente, a través de herramientas que les permitan mayor autonomía y participación en la vida social y comunitaria.

Durante la jornada se distribuyeron 22 andaderas, 7 bastones, 14 sillas de baño, 21 sillas de ruedas y una silla de ruedas tipo PCI (Parálisis Cerebral Infantil), entregadas a beneficiarios de distintos municipios del estado. Esta acción forma parte de un programa permanente de atención integral que contempla también la fabricación personalizada de prótesis y servicios de rehabilitación en unidades distribuidas por todo el territorio chihuahuense.

Hiram Mendoza, director de Rehabilitación del DIF Estatal, señaló que para muchas personas un bastón o una silla de ruedas representa una transformación significativa. “Estos apoyos permiten la participación en actividades sociales, facilitan el acceso a la educación o brindan la posibilidad de vivir con mayor dignidad y autonomía”, expresó durante el evento de entrega.

El funcionario destacó que uno de los pilares del DIF Estatal es la atención continua y especializada a personas con discapacidad, lo cual ha permitido que Chihuahua sea el único estado del país con Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) operando en cada uno de sus 67 municipios. Las aperturas más recientes se realizaron en Tomochi, Cerocahui y Urique, sumando un total de 77 unidades actualmente en funcionamiento.

Además, el estado cuenta con seis centros de atención de mayor especialización: cuatro Centros de Rehabilitación Integral ubicados en Cuauhtémoc, Meoqui, Parral y Delicias; un Centro de Rehabilitación Integral y Física en Ciudad Juárez; y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en la ciudad de Chihuahua.

El programa de entrega de prótesis también continúa como una estrategia clave del DIF, con piezas fabricadas a la medida de cada paciente en un taller propio. Esto permite cubrir necesidades específicas y mejorar de forma tangible la movilidad y funcionalidad de quienes las reciben.

A lo largo de 2024, el DIF Estatal reportó haber brindado atención terapéutica integral a 220 mil 948 personas, y en lo que va del 2025 se han superado ya los 180 mil servicios otorgados, beneficiando a más de 3 mil 500 personas de forma mensual en todo el estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del DIF, reafirma su compromiso con la inclusión, el acceso a servicios dignos y la promoción de una vida plena para las personas con discapacidad, en una jornada que además de entrega de apoyos, busca visibilizar y sensibilizar sobre los derechos de esta población.

