    agosto 9, 2025
    Entrega Arturo Zubia 33 toneladas de maíz rolado a porcicultores y ganaderos de Camargo

    POR Redacción ADN / Agencias
    En un hecho sin precedentes para el municipio, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández encabezó la entrega de 36 toneladas de maíz rolado en beneficio de 26 porcicultores y 20 ganaderos de la región, marcando la primera ocasión en la historia de Camargo en que todos los productores porcinos reciben un apoyo conjunto.

    Chihuahua, Chih .- Durante el evento, se destacó que este esfuerzo forma parte de un trabajo coordinado para conformar la primera Asociación de Porcicultores de Camargo, iniciativa impulsada por el productor local Julio Alfonso Barrón y respaldada por el diputado Zubia, quien ha brindado apoyo técnico y asesoría para fortalecer al gremio.

    “El diputado nos ha ofrecido toda la ayuda posible para organizarnos, gestionar apoyos y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Lo que más necesitamos los porcicultores son insumos como semen, crías, vientres (machos y hembras), tejabanes, comederos e instalaciones adecuadas. Por eso, su respaldo será clave para nuestro crecimiento”, comentó Barrón.

    Por su parte, el diputado Arturo Zubia expresó: “A la gente que quiere trabajar y salir adelante, siempre se le apoyará”.

    La creación de esta asociación representa un paso decisivo para formalizar la actividad porcina en el municipio, abrir nuevas oportunidades de desarrollo y garantizar mejores condiciones de producción para las familias dedicadas a este sector.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

