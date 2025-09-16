Encabezó Maru Campos desfile Cívico-Militar por el 215 Aniversario de la Independencia

Publicidad - LB2 -

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana el desfile cívico-militar conmemorativo por el 215 Aniversario del inicio del Movimiento de Independencia en México, al que asistieron miles de chihuahuenses para disfrutar de las diferentes actividades y contingentes.

Chihuahua, Chih .- El recorrido dio inicio a las 10:30 de la mañana en el primer cuadro de Chihuahua capital, con 5 mil 284 participantes, 408 vehículos, 27 motocicletas, tres aeronaves de ala fija, además del pelotón ecuestre integrado por más de 35 equinos.

Acompañada por el comandante de la Quinta Zona Militar, el general Alberto Miguel Rodríguez Granada, la Mandataria presenció la marcha y saludó a quienes la integraron.

Las comitivas fueron abanderadas por el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, seguidos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

También se contó con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Coordinación Estatal de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Cuerpo de Bomberos, personal médico y un agrupamiento montado.

Instituciones como el Conalep, Cetys 86, CBTis 122, CECyTECH, Claustro Universitario, Cobach, Escuela Normal Superior del Estado, Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos, además de secundarias estatales y federales, estuvieron representadas con sus respectivas escoltas, bandas de guerra y estudiantes de diferentes niveles.

En el podium se contó con la presencia del comandante de la Región Aérea del Noreste, Alfonso Rodríguez Sierra; el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, ademas de miembros del gabinete estatal.

También asistieron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; el alcalde Marco Bonilla, entre otras autoridades.

