Encabeza Sheinbaum restitución histórica de tierras al pueblo Ódami en la Sierra Tarahumara

La Presidenta entregó más de 3 mil hectáreas en Guadalupe y Calvo y anunció programas sociales y obras para comunidades indígenas

Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas de tierras al pueblo Ódami en la Sierra Tarahumara, como parte del Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Chihuahua, en un acto que calificó como justicia territorial para comunidades históricamente despojadas de su territorio.

Durante el evento, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la restitución de estas tierras no representa una concesión, sino el reconocimiento legal de un derecho ancestral. “Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido”, expresó al destacar que esta acción forma parte del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Además de la entrega de los títulos de propiedad, Sheinbaum anunció que las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y económico de las familias. También informó que se trabajará de manera coordinada con el Gobierno del Estado para atender baches carreteros, ampliar centros de salud, garantizar el abasto de medicamentos y construir la Escuela de Enfermería junto al Hospital de Guachochi, a fin de formar personal médico originario de la región.

Tras escuchar las demandas de las comunidades Ódami, la Presidenta se comprometió a impulsar en 2026 proyectos de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y nuevas escuelas, además de regresar personalmente a la Sierra Tarahumara para supervisar los avances de los compromisos adquiridos.

Recordó que fue hasta 2024 cuando los pueblos originarios fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución, lo que les permite hoy acceder a presupuesto directo para obras comunitarias a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 161 mil habitantes de la Sierra Tarahumara son beneficiarios de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos en 2025, además de que 446 comunidades han recibido 380 millones de pesos de manera directa mediante el FAISPIAM para obras de infraestructura básica.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en los primeros meses del actual gobierno federal se han titulado más de 2 mil 178 hectáreas a comunidades rarámuris, 5 mil 956 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, 317 hectáreas a Mogótavo y 502 hectáreas a la comunidad Ódami Mesa Colorada.

El director del INPI, Adelfo Regino Montes, precisó que con esta entrega de 3 mil 27 hectáreas, suman ya 6 mil 26 hectáreas restituidas a los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara desde el inicio de la actual administración, además del respaldo del programa Sembrando Vida, que en 2025 benefició a 20 mil 568 productoras y productores, con una inversión de mil 310 millones de pesos.

En representación del pueblo Ódami, Antonio Ayala Loera agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó el anuncio del IMSS para la construcción de la Escuela de Enfermería, que permitirá formar jóvenes en su lengua originaria y garantizar atención médica permanente en la región. Finalmente, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció la visita presidencial y refrendó la disposición del Gobierno de Chihuahua para trabajar de manera coordinada en beneficio de los pueblos originarios.

