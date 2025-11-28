Encabeza Maru Campos inauguración de exposición militar “La Gran Fuerza de México”

Publicidad - LB2 -

La muestra militar se exhibe en la Feria de Santa Rita y presenta actividades, equipo y operativos del Ejército y la Guardia Nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó como invitada de honor la inauguración de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Explanada de la Feria de Santa Rita, en la ciudad de Chihuahua.

El evento busca acercar a la ciudadanía al trabajo cotidiano del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a través de una muestra interactiva y educativa.

Durante la ceremonia inaugural, la mandataria estatal estuvo acompañada por mandos castrenses como el General Felipe González Moreno, comandante de la 5ta Zona Militar; el General Carlos Fortunato, y el Coronel Williams Conrady Chavarría, titular de la Guardia Nacional en el estado.

Juntos realizaron el corte de listón y recorrieron las instalaciones de la exposición, que permanecerá abierta al público en las próximas semanas.

La muestra incluye una variedad de espacios temáticos donde los visitantes pueden conocer de primera mano el funcionamiento de distintas áreas operativas de las fuerzas armadas, como artillería, aeronáutica, atención hospitalaria y educación militar.

También están presentes módulos informativos del criadero de ganado militar en Santa Gertrudis y de la Guardia Nacional, así como áreas que ilustran la participación de las fuerzas castrenses en programas de auxilio a la población civil como el PLAN DN-III-E.

Alumnos de diversas instituciones educativas y autoridades estatales presenciaron demostraciones dinámicas a cargo de unidades especializadas en desactivación de explosivos, búsqueda y rescate, así como de binomios caninos entrenados para operativos de seguridad.

Las actividades buscan sensibilizar a la sociedad civil sobre la preparación y capacidades del Ejército para atender emergencias y tareas de seguridad.

Como parte del recorrido, los asistentes pudieron interactuar con equipos militares, observar aeronaves utilizadas por la Fuerza Aérea Mexicana, participar en actividades físicas como rappel, tirolesa y un campo de obstáculos, además de recibir información sobre el servicio militar, el registro y control de armas, y la vida institucional de las fuerzas armadas.

El General González Moreno agradeció la disposición del Gobierno del Estado para la realización de este evento, que calificó como una oportunidad de fortalecer el vínculo entre la sociedad y el Ejército.

Reiteró además el compromiso de las fuerzas armadas para colaborar con las autoridades estatales en tareas de seguridad pública y protección civil.

Al acto acudieron también representantes de los tres poderes del estado, como el diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado; Hugo Gutiérrez, secretario de Educación y Deporte; Gilberto Loya, titular de Seguridad Pública estatal, así como autoridades del Tribunal Superior de Justicia y directivos de planteles de educación media superior.

