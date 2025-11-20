Encabeza Maru Campos desfile del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Más de 6 mil jóvenes participaron en el evento cívico-deportivo ante 30 mil asistentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora del estado, Maru Campos, encabezó este 20 de noviembre el Desfile Conmemorativo por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, acompañada por autoridades civiles y militares, ante la presencia de más de 30 mil chihuahuenses que se congregaron en las calles del centro de la capital para presenciar el tradicional acto cívico-deportivo.

Antes del inicio del desfile, la mandataria estatal participó en una ceremonia solemne en honor a los héroes revolucionarios, con una Guardia de Honor y colocación de una ofrenda floral. El acto protocolario incluyó la entonación del Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chihuahua, a cargo de la cantante Silvia Sandoval, acompañada por la Banda de Música del Gobierno del Estado.

El banderazo oficial del desfile fue realizado por la atleta chihuahuense Alegna González, subcampeona mundial de marcha en la categoría de 20 kilómetros y reciente ganadora del Premio Estatal del Deporte (PED) 2025. La gobernadora aprovechó el momento para tomarse la fotografía oficial con ella y con el resto de los galardonados de este año: Kenia Contreras, Uziel Muñoz y el entrenador Juan de Dios Vázquez, así como con la bicampeona mundial de tochito bandera, Victoria Chávez.

El desfile contó con la participación de más de 6 mil jóvenes representantes de 70 instituciones educativas, quienes presentaron tablas rítmicas, acrobacias, danzas y representaciones escénicas de episodios clave de la Revolución Mexicana a través de carros alegóricos. La jornada también incluyó exhibiciones por parte de clubes deportivos de diversas disciplinas como futbol, boxeo, beisbol y basquetbol, que ofrecieron al público demostraciones de sus entrenamientos y talentos.

El evento cerró con la participación de contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y del Ejército Mexicano, quienes mostraron al público parte del equipamiento táctico y operativo con el que resguardan la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio estatal.

Entre los asistentes al evento se encontraban también el secretario de Educación y Deporte, Francisco Gutiérrez Dávila; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas, entre otras autoridades.

La conmemoración en la capital del estado se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, reafirmando el espíritu histórico y participativo que caracteriza esta fecha emblemática para el país y para Chihuahua, cuna de importantes episodios de la Revolución Mexicana.

