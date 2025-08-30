Emiten alerta por fuertes lluvias y vientos en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso preventivo ante el pronóstico de fuertes lluvias que se prevén para hoy y mañana en gran parte del estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este fenómeno meteorológico es resultado de la interacción entre un frente frío que ha ingresado por el norte del país y el Monzón Mexicano, lo que ha generado condiciones climáticas inusuales en la región.

Para la tarde y noche de este día, se anticipan vientos con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte y centro del estado.

Esta situación podría dar lugar a la formación de tolvaneras en diversos tramos carreteros, lo que representa un riesgo adicional para los conductores que transiten por estas áreas.

Por lo tanto, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y evitar viajar en condiciones adversas.

Las lluvias se pronostican de moderadas a dispersas, con un mayor impacto en los municipios de la Sierra Tarahumara.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y hay posibilidad de caída de granizo, lo que podría afectar la seguridad de los habitantes en estas localidades.

La CEPC ha instado a la población a estar alerta y a tomar las debidas precauciones ante estas condiciones climáticas.

Para el domingo 31, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares.

El ambiente será templado a cálido por la mañana y caluroso por la tarde, con precipitaciones que podrían ser puntualmente fuertes.

Los municipios más afectados incluyen Ahumada, Janos, Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Namiquipa, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Guazapares, Urique, Guadalupe y Calvo, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales y Coyame.

Además, se anticipan chubascos dispersos a moderados en otros municipios del territorio estatal.

La CEPC ha advertido que estas condiciones climáticas podrían tener un impacto en caminos rurales, zonas propensas a deslaves y cruces de arroyos, por lo que es fundamental que los ciudadanos mantengan especial atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Finalmente, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas para garantizar su seguridad.

El monitoreo meteorológico se mantendrá activo para emitir actualizaciones oportunas sobre la situación climática en el estado.

