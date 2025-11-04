Emite Protección Civil alerta preventiva por frente frío este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la entrada de un nuevo frente frío que provocará un marcado descenso de temperaturas en gran parte del estado durante este fin de semana.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones serrana y norte serán las más afectadas, con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados centígrados en varios municipios.

Recomendaciones a la población

La CEPC exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para proteger la salud y evitar accidentes relacionados con el uso de calefactores:

- Publicidad - HP1

Abrigarse adecuadamente, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir alimentos ricos en vitamina C, como frutas cítricas y verduras.

Verificar el buen estado de calentadores y calefactores antes de usarlos.

Ventilar las habitaciones cuando se utilicen estos aparatos para evitar intoxicaciones.

Apagar los calefactores durante la noche o al dormir.

En caso de presentar síntomas como mareo, náuseas o dolor de cabeza, acudir de inmediato a un centro de salud, ya que podrían indicar intoxicación por monóxido de carbono.

Refugios temporales habilitados

Como parte del operativo invernal, se han habilitado más de 200 refugios temporales en coordinación con autoridades municipales. Estos espacios están destinados a brindar resguardo a personas en situación de calle o en condiciones de alta vulnerabilidad.

La CEPC invita a la población a reportar a personas que requieran apoyo para trasladarlas a estos refugios.

Mantente informado

La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de Protección Civil, medios de comunicación y redes sociales para conocer actualizaciones del pronóstico y avisos importantes.

Para emergencias, se encuentra disponible el número 911, así como las líneas locales de Protección Civil en cada municipio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca prevenir riesgos y proteger la salud de la población durante la temporada invernal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.