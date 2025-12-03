Emite Protección Civil alerta por vientos fuertes y heladas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Ráfagas de hasta 65 km/h y posibilidad de nieve en la Sierra Tarahumara activan recomendaciones de seguridad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante las condiciones climáticas adversas que afectan gran parte del estado de Chihuahua, derivadas del frente frío número 17 y la llegada de un nuevo sistema frontal, acompañados por una masa de aire polar, corrientes en chorro, un río atmosférico y canales de baja presión con humedad del Pacífico.

Según el pronóstico, este miércoles 3 de diciembre se espera un ambiente frío durante la mañana y temperaturas templadas a cálidas por la tarde en la mayoría de los municipios. Sin embargo, se anticipan rachas de viento significativas y heladas en zonas serranas, por lo que se pide a la población extremar precauciones, especialmente en áreas con mayor altitud.

- Publicidad - HP1

Las rachas más intensas, superiores a los 65 kilómetros por hora, se presentarán en municipios del noroeste y centro del estado como Janos, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Guerrero, y la capital Chihuahua. En Ciudad Juárez y otras zonas del norte como Ascensión, Buenaventura y Guadalupe y Calvo, se prevén vientos de hasta 55 km/h, lo que podría ocasionar tolvaneras que reduzcan la visibilidad, especialmente en tramos carreteros como Juárez-Janos, Janos-Flores Magón y Chihuahua-La Junta.

Asimismo, la CEPC informó sobre la posibilidad de lluvias de dispersas a moderadas en municipios como Batopilas, Morelos, Jiménez, Camargo y La Cruz, y de menor intensidad en localidades como Guachochi, Delicias, Parral y Coronado. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo e incluso la caída de aguanieve o nieve durante la madrugada del jueves en áreas altas como Bocoyna, Balleza, Chihuahua y Guadalupe y Calvo.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C en municipios serranos como Madera, Bocoyna y Balleza, hasta los 27°C en regiones más templadas como Chínipas. Para Ciudad Juárez se pronostica una máxima de 19°C, mientras que en la capital del estado se espera llegar a los 23°C.

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad, como evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, abrigarse adecuadamente, conducir con precaución en caminos con baja visibilidad y atender indicaciones de Protección Civil municipal y estatal.

Los sistemas meteorológicos que actualmente afectan al estado forman parte de los fenómenos de temporada invernal, que tienden a intensificarse conforme avance diciembre. Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de que estas condiciones se mantengan en los próximos días, por lo que continuarán emitiendo alertas conforme evolucione el pronóstico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.