Emite CEPC aviso por descenso de temperatura en Chihuahua durante el fin de semana

Pronostican heladas en la Sierra Tarahumara y ambiente fresco por masa de aire frío.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante la llegada de un nuevo frente frío que, en interacción con una masa de aire polar, provocará un marcado descenso en las temperaturas en distintas regiones del estado de Chihuahua durante este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno traerá consigo un ambiente frío por las mañanas, con posibilidad de heladas en la zona serrana, y temperaturas frescas a cálidas por la tarde. Las autoridades estatales pidieron especial atención en comunidades ubicadas en partes altas de la Sierra Tarahumara, donde las mínimas podrían alcanzar valores por debajo de los cero grados.

Para este viernes, el clima será mayormente despejado, con temperaturas máximas de 28°C en Chihuahua capital, 27°C en Ciudad Juárez y Parral, y hasta 30°C en municipios como Delicias, Camargo y Ojinaga. En regiones serranas como El Vergel, Guachochi y Creel, se espera un clima más fresco, con máximas de entre 19°C y 20°C.

El sábado se mantendrán condiciones similares, pero se espera un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas superiores a los 45 km/h en Camargo y La Cruz, y de hasta 35 km/h en zonas como Ahumada, Ascensión, Aldama, Julimes, Saucillo, Parral y Matamoros, lo cual podría provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Para el domingo, las temperaturas mínimas bajarán aún más. En El Vergel se prevé una mínima de -1°C, mientras que en Bocoyna (Creel) el termómetro podría descender hasta los 0°C. En contraste, las máximas alcanzarán los 36°C en Chínipas, una de las zonas más cálidas del estado. En ciudades fronterizas como Juárez y la capital del estado, se esperan máximas de 26°C.

La CEPC hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones, especialmente al proteger a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Recomendó además abrigarse adecuadamente durante las mañanas y evitar cambios bruscos de temperatura.

El descenso térmico marca uno de los primeros episodios de frío significativo en la temporada otoño-invierno, por lo que las autoridades ya se preparan para reforzar acciones preventivas en coordinación con los municipios, sobre todo en aquellas regiones con historial de bajas temperaturas extremas.

