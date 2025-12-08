Elimina Morena 43 instalaciones especiales de las tablas de valor para reducir impacto en el predial

Publicidad - LB2 -

Diputada María Antonieta Pérez señala que la medida beneficiará a contribuyentes al bajar el valor fiscal de propiedades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes informó que la bancada de su partido logró retirar 43 conceptos de instalaciones especiales incluidas en las tablas de valor enviadas por los 67 municipios del estado, con el objetivo de evitar que elementos considerados básicos incrementen el monto del impuesto predial.

La decisión surgió durante los trabajos de revisión en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso local.

La legisladora explicó que las tablas de valores fungen como instrumentos técnicos que permiten tasar las propiedades para determinar el pago correspondiente del impuesto predial.

En ellas se incluyen distintos elementos que pueden incrementar el valor fiscal de un inmueble, especialmente cuando se trata de instalaciones catalogadas como de lujo. No obstante, señaló que varios de los conceptos propuestos no correspondían a esa categoría.

Entre los 43 elementos retirados se encontraban aires acondicionados, sombras, bardas y portones eléctricos, considerados por la bancada de Morena como instalaciones de subsistencia básica.

Según Pérez Reyes, estos componentes no deberían elevar el valor catastral de una propiedad, ya que en muchos casos responden a necesidades de seguridad en municipios donde los índices delictivos continúan siendo un desafío cotidiano para las familias.

La congresista destacó que la eliminación de estos conceptos reducirá el valor fiscal únicamente para efectos del predial, lo que podría traducirse en un menor pago para las y los contribuyentes.

Subrayó que la medida busca aliviar la carga económica de la ciudadanía sin afectar otras obligaciones fiscales, en un contexto en el que el costo de vida y la percepción de inseguridad influyen directamente en las decisiones de inversión y mantenimiento de las viviendas.

Pérez Reyes agregó que el análisis del paquete económico 2026 continuará durante los próximos quince días, con la finalidad de evaluar ingresos, egresos y prioridades planteadas por el Ejecutivo estatal.

Adelantó que la estimación preliminar contempla la llegada de alrededor de 117 mil millones de pesos a las arcas estatales, provenientes de participaciones federales, impuestos, derechos y otros accesorios.

La legisladora enfatizó que uno de los retos principales para el Congreso será vigilar la correcta administración de estos recursos, garantizando que se asignen de forma equilibrada y orientada a resolver las problemáticas más urgentes del estado.

Afirmó que el compromiso de la bancada es revisar minuciosamente el destino del presupuesto para asegurar que los beneficios se reflejen en la vida cotidiana de las y los chihuahuenses.

