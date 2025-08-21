Elabora SDUE un plan urbano para ocho regiones de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Este esfuerzo busca establecer un rumbo claro para el desarrollo urbano en estas áreas, atendiendo necesidades que han sido postergadas en varios ayuntamientos. Gabriel Valdez, titular de la SDUE, destacó la importancia de actualizar los instrumentos de planeación, muchos de los cuales no han sido revisados en años.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El reto que enfrenta la SDUE es significativo, ya que la falta de actualización en los planes de desarrollo ha limitado la capacidad de acción de las autoridades municipales. Esto ha tenido un impacto directo en la atención de problemáticas urbanas que afectan a los centros de población. Valdez enfatizó que la inacción en este ámbito ha generado consecuencias que son visibles en la calidad de vida de los habitantes de estas regiones.

El financiamiento de este nuevo plan será proporcionado por la SDUE, lo que permitirá a los municipios contar con herramientas adecuadas para el desarrollo urbano y la planeación a largo plazo. Las localidades que se beneficiarán de este programa incluyen Práxedis G. Guerrero, Parral, Bocoyna, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe, Cuauhtémoc y San Francisco de Conchos. Cada una de estas regiones presenta desafíos únicos que requieren soluciones específicas y efectivas.

El proceso de elaboración del plan no será unilateral. Se prevé que, para finales de diciembre de 2025, se completen los primeros instrumentos de planeación, los cuales serán sometidos a un proceso de aprobación. Este ejercicio incluirá la participación activa de la población, así como de cámaras empresariales y colegios del ramo, asegurando que las voces de todos los sectores sean escuchadas y consideradas.

La SDUE ha establecido un compromiso firme con la comunidad, buscando no solo la mejora de la infraestructura urbana, sino también la creación de un entorno que favorezca el desarrollo social y económico. La colaboración con diferentes actores locales es fundamental para el éxito de este proyecto, que pretende transformar la manera en que se planifica y se vive en estas regiones.

En conclusión, la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano por parte de la SDUE representa un paso importante hacia la modernización y actualización de los planes de desarrollo en Chihuahua. Con un enfoque participativo y un financiamiento adecuado, se espera que estas acciones contribuyan a un desarrollo urbano más sostenible y equitativo en los próximos años.

