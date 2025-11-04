El silencio del Gobierno Federal ante la violencia ya es complicidad, acusa el diputado Carlos Olson

Publicidad - LB2 -

Legislador del PAN exige justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan y advierte sobre omisión del Estado mexicano.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado panista Carlos Olson lanzó un fuerte posicionamiento en el Congreso del Estado al acusar al Gobierno Federal de complicidad por omisión ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente en Michoacán. El legislador exigió justicia, acción inmediata y una revisión profunda de la estrategia nacional de seguridad.

“El asesinato de Carlos Manzo no es solo un crimen contra una persona, es un ataque directo a la democracia y a las instituciones del Estado mexicano”, declaró Olson, al recordar que el edil había solicitado protección tras recibir amenazas del crimen organizado, sin que hubiera una respuesta efectiva por parte de las autoridades federales.

El legislador chihuahuense denunció que esta situación no es un caso aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática que ha cobrado la vida de más de 100 funcionarios locales en los últimos años. “Cuando un alcalde pide ayuda y el Gobierno calla, la omisión se convierte en complicidad. No podemos normalizar que servir con honestidad cueste la vida”, subrayó.

Olson también criticó lo que calificó como una estrategia de inacción por parte del Ejecutivo federal. Aseguró que el silencio institucional frente a la violencia que afecta a alcaldes, periodistas y familias desplazadas ha dejado de ser una excepción para convertirse en una política tácita. “Ese silencio del poder ya no es neutralidad. Es una forma de consentimiento”, advirtió.

En su intervención, el diputado sostuvo que el homicidio del alcalde de Uruapan refleja un país donde el miedo se ha institucionalizado y donde el crimen organizado impone condiciones en amplias regiones del territorio. “La violencia no puede seguir dictando la vida pública. México necesita recuperar su autoridad moral y legal para proteger a sus ciudadanos”, puntualizó.

Olson reiteró que la exigencia no se basa en el ánimo de venganza, sino en la necesidad de justicia plena, castigo a los responsables y protección a los funcionarios municipales que enfrentan amenazas constantes. “Las instituciones deben volver a cumplir su deber. No se puede proteger a los criminales y olvidar a los mexicanos”, aseveró.

Finalmente, el legislador del PAN hizo un llamado a honrar la memoria de Carlos Manzo, a quien calificó como un ejemplo de valentía y servicio público. “Su muerte nos obliga a no callar ante la barbarie. Mientras existan mexicanos dispuestos a levantar la voz, hay esperanza. La verdad y la justicia deben seguir siendo el camino que devuelva la paz a nuestro país”, concluyó.

El posicionamiento del diputado se suma a las voces que, desde diversos sectores, exigen un cambio de rumbo en la política de seguridad nacional, ante el incremento de agresiones a servidores públicos y el crecimiento del poder del crimen organizado en distintas regiones del país.

