“El rumbo de México lo deben decir los ciudadanos no los gobernantes “: Maria Antonieta

La diputada de morena, Maria Antonieta Pérez Reyes participó como expositora en el Congreso Juvenil organizado por la diputada Brenda Ríos.

Chihuahua, Chih .- “Tuve la responsabilidad de platicar con los jóvenes universitarios el tema de cómo los países desarrollados lo logran no porque tienen buenos gobiernos sino porque tienen buenos ciudadanos, la actitud de los valores consistentemente”, destacó la congresista.

Maria Antonieta Pérez detalló que la constancia así como la práctica diaria es lo que hace que un país se desarrolle de manera más rápida.

“La honestidad, el respeto a las leyes y reglamentos, así como el derecho de los demás el deseo de superación, el ahorro entre muchas otras características que los ciudadanos de países desarrollados han demostrado a lo largo de los siglos es lo que los ha llevado al éxito el desarrollo en el mejor nivel para los ciudadanos”, destacó.

En su discurso congresista, señaló que todas estas virtudes se traducen en un mejor nivel para los ciudadanos en temas como el transporte público, en educación, salud, ausencia de corrupción, así como en buenos gobiernos, y democracia

” México lleva un rezago muy fuerte en gran parte porque los ciudadanos tenemos todavía malos hábitos y creemos que los gobernantes son los que van a resolver los problemas del país y no es así”, enfatizó.

Ante esto la congresista hizo un exhorto a los jóvenes que participaron este día en el Congreso juvenil para que cada uno de ellos sin importar el rol que decidan jugar en la sociedad realicen un gran trabajo a favor del país.

“Si somos los mejores en el rol que elijamos el país avanzará mucho más fácil y así podremos detectar y rechazar malos gobernantes y malos políticos”, finalizó Maria Antonieta Pérez Reyes.

