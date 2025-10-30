El Gobierno de Morena vuelve a pisotear la ley al detener a Ubers en aeropuertos: Francisco Sánchez

Publicidad - LB2 -

El gobierno de la República, el gobierno de Morena se niega a acatar la suspensión que permite a los Uber dar servicio en los aeropuertos. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya emitió un posicionamiento en donde se niega a dar cumplimiento a la resolución judicial.

Chihuahua, Chih .- “Hace un momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un boletín en donde dice que no le interesa la suspensión definitiva que acaba de otorgar un juez federal, que no va a permitir a los ubers realizar la prestación de este servicio en los aeropuertos”, señaló.

El diputado chihuahuense indicó que este desacato del gobierno federal representa una vulneración al estado de derecho porque están desacatando una resolución de amparo. “Vuelven a pisotear la Ley al detener a trabajadores de Uber en aeropuertos”, sentenció.

Ante estos hechos, Francisco Sánchez adelantó que en el Congreso del Estado presentará los recursos para exigirle a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Guardia Nacional para que frenen la detención de conductores y la confiscación de vehículos en los aeropuertos.

