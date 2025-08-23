El ecológico es un robo a los juarenses de parte de alcalde morenista: Francisco Sánchez

Publicidad - LB2 -

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que la imposición del sistema de verificación vehicular en Ciudad Juárez representa un atraco directo a las familias fronterizas, pues cobrar los 340 pesos de verificación a un parque vehicular superior a los 843 mil autos significaría un saqueo de 286 millones de pesos del bolsillo de los juarenses.

Chihuahua, Chih .- “El desgobierno de Ciudad Juárez ha convertido la verificación en el último gran negocio a costa de la gente. No les interesa el medio ambiente ni la seguridad vial, lo único que buscan es recaudar dinero a cualquier precio”, advirtió el legislador.

Francisco Sánchez subrayó que Juárez padece el abandono en servicios básicos, infraestructura, en atención y cargar con un costo adicional disfrazado de obligación ambiental constituye un insulto para quienes todos los días enfrentan calles destruidas, falta de agua, inseguridad y abandono institucional.

“Los juarenses ya pagan el precio más alto: baches, inseguridad, transporte colapsado y servicios deficientes. Pretender ahora sangrarlos con 286 millones de pesos en verificaciones es el retrato más claro de un gobierno que solo sabe recaudar y nunca resolver”, sentenció.

El legislador chihuahuense denunció que se trata de un acto de rapiña a los juarenses, que enfrentarán multas de hasta 4 mil pesos para quienes no puedan realizar el pago de la verificación, en una recaudación desmedida destinada a pagar por una campaña ilegal y fallida.

