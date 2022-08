El criptoinvierno sigue aquí.

Pongamos todo en perspectiva

Cuando John Snow, personaje de Game of Thrones dijo «El invierno se acerca» hacía una premonición a la invasión de los «Caminantes Blancos», los que hasta ese momento eran el enemigo de todos los territorios de la serie hasta ese momento. Justo lo anterior está sucediendo en el tema de las criptodivisas, es decir, citando a Snow «El criptoinvierno se acerca», si no es que los caminantes ya están acabando con el sector.

Al comenzar la fiebre por las Criptodivisas, algunos mercados se preparaban para una «nueva revolución financiera», en donde las transacciones descentralizadas de divisas propondrían una nueva forma de entender el sistema financiero. Aunque todavía se cree que esa revolución sigue ahí, «fríos vientos» han empezado a poner en jaque a todos los que creyeron en esta iniciativa.

Recordemos que las criptomonedas son una moneda virtual basada en la tecnología blockchain, que actúa como un libro de contabilidad en el que se registran las operaciones y que cuenta con programadores independientes como verificadores. De esta forma, las transacciones no pasan por un único lugar central, sino que se aprueban desde diferentes sitios, es decir, no requieren de un banco central. Estas características son justamente lo que han hecho que sus detractores no confien en esta divisa digital.

Además algo que ha abonado a las suspicacias alrededor de las criptos, ha sido la caída abrupta en los precios, en donde a 2021 en el peor de sus momentos se han perdido hasta 2 billones de dólares. Dentro de la caída de sus precios se encuentra la desbocada inflación, el aumento generalizado en la tasa de interés, así como la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha dado uno de los peores dolores de cabeza en el siglo 21 para la humanidad.

Aunque hay muchos adeptos aún, lo cierto es que nunca hubiéramos estado preparados para el nivel de inflación al que estamos enfrentando, de momento, la revolución de la blockchain y las divisas digitales tendrá que seguir esperando, las criptodivisas todavía no van a «salvar al mundo».

Algo que sí está pasando, es que justo en estos momentos estamos aprendiendo a ver cómo reaccionan los criptoactivos ante diversos escenarios en contra, por el momento la abundancia y la pelea férrea del mercado ha cedido. De hecho muchas personas que minaban criptodivisas, con ayuda de software y computadoras de última generación, han decidido dejar de realizar el minado ya que ha dejado de ser rentable por la caída de los precios y el aumento de los precios en los energéticos.

Al momento, todavía no se puede decir que desaparecerán en un futuro, sin embargo, este momento de ajuste al por mayor ha hecho que muchos jugadores aprendan a lidiar con un sector en crisis.