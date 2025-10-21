El bienestar del pueblo, siempre nuestra prioridad: Rosana Díaz

Publicidad - LB2 -

Hoy quiero reconocer el enorme esfuerzo del pueblo y del Gobierno de México ante esta emergencia que afectó a miles de familias. Gracias a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la empatía de nuestra gente y el trabajo incansable de quienes no han dejado de ayudar ni un solo día, hoy podemos decir que la esperanza se levanta una vez más.

Chihuahua, Chih .- Según datos proporcionados por el gobierno federal más de 70 mil viviendas han sido censadas, y todas recibirán un apoyo de por lo menos 20 mil pesos para iniciar su recuperación.

En materia de conectividad, 169 localidades ya cuentan nuevamente con servicio eléctrico, restando 119 en Hidalgo, Veracruz y Puebla, donde se sigue trabajando con compromiso y amor al pueblo.

Es importante destacar que el servicio eléctrico se ha restablecido al 98.7%, un logro que refleja el esfuerzo humano de cada brigada que trabaja día y noche.

Asimismo, 8,893 personas permanecen alojadas en 110 albergues, donde reciben atención, alimentación y acompañamiento solidario.

El Gobierno de la Cuarta Transformación ha anunciado que se reubicarán viviendas en zonas de riesgo, se reconstruirán clínicas y escuelas, y se apoyará al comercio y al campo para que nadie se quede atrás.

Afortunadamente la emergencia ha sido superada en Querétaro y San Luis Potosí, el trabajo continúa avanzando con esperanza en los estados donde aún hay retos por enfrentar.

Quiero expresar mi reconocimiento a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por su entrega, sensibilidad y cercanía con las familias afectadas. Su liderazgo y compromiso con el pueblo son ejemplo del espíritu humano que caracteriza a este gobierno transformador.

De igual forma, mi profundo agradecimiento a las brigadas de la Delegación de Programas del Bienestar Chihuahua, que con valentía y un enorme sentido humano han trabajado incansablemente en las labores de apoyo, reconstrucción y acompañamiento.

Su trabajo refleja los valores más nobles de la Cuarta Transformación: servir al pueblo con amor.

Desde mi responsabilidad como Diputada, reafirmo mi compromiso con las familias afectadas. No están solas. La transformación también significa estar presentes en los momentos más difíciles, tender la mano y caminar juntas y juntos hacia la reconstrucción.

