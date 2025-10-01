Egresa el primer Escuadrón de la Felicidad ECO539 que atenderá a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la red de apoyo y la atención especializada para las mujeres que enfrentan violencia de género, esta semana egresó el primer Escuadrón de la Felicidad, el cual se certificó dentro del estándar de competencias ECO539 mediante una ceremonia de graduación.

Ciudad Juárez, Chih .- Este agrupamiento está formado por 126 ciudadanos, entre hombres y mujeres, quienes recibieron su certificado en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género en un acto protocolario realizado en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía, mismo que fue organizado en conjunto por la SSPM, asociación civil Renace y Vive Mujer A.C.

El Escuadrón de la Felicidad es una iniciativa pionera conformada por actores sociales clave, entre ellos maestros, médicos, psicólogos, personal directivo de instituciones educativas, centros de bienestar infantil, abogados y líderes comunitarios, quienes durante los meses de julio, agosto y septiembre se capacitaron de manera intensiva en las siguientes áreas:

-Habilidades Psicoemocionales (Taller “Voy a ser Segura y Feliz”)

-Atención Profesional de la Violencia de Género (Certificación ECO539)

-Formación como Transformadores Sociales (Prácticas comunitarias “Extendiendo la -Felicidad” y “Círculos de la Felicidad”)

Esta capacitación los ha dotado de los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores necesarios para dar una primera atención y orientación efectiva, determinando la problemática específica de cada mujer, identificando sus necesidades y prioridades salvaguardando su integridad física y emocional.

En la ceremonia de graduación estuvieron Rubí Enríquez Parada, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; Sara Marchand Rivera, presidenta de Renace y Vive Mujer A.C.; la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública; Ana Carmen Estrada García, Síndica Municipal; Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social y el director operativo de la SSPM, Víctor Sauceda Morales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la prevención y la construcción de una comunidad más segura, equitativa y libre de violencia para las mujeres, a través de la capacitación ciudadana y la acción comunitaria coordinada.

