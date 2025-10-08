Echan abajo diputados locales el lenguaje inclusivo en escuelas

Publicidad - LB2 -

La lingüista Concepción Company Company, ha señalado que “el lenguaje incluyente es un distractor de los verdaderos problemas educativos” y que “cualquier imposición sobre cómo usar la lengua es un acto autoritario”.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación con el propósito de que las autoridades educativas promuevan el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español en todos los niveles de educación básica.

La modificación, impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional desde diciembre de 2024, fue dictaminada por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte y respaldada por la Secretaría de Educación y Deporte, que coincidió en la pertinencia de fortalecer la enseñanza lingüística en las aulas.

- Publicidad - HP1

Según el dictamen aprobado, la medida busca “proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español” al considerarlas esenciales para preservar la unidad, riqueza e identidad cultural del país.

El documento sostiene que “enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que las y los estudiantes puedan expresarse con precisión y comprensión tanto oral como escrita”.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que el lenguaje constituye un elemento central del desarrollo individual y social, y advierte sobre la necesidad de “seguir las normas gramaticales y ortográficas” como una forma de disciplina intelectual que contribuye al orden y la claridad del pensamiento.

Asimismo, los promoventes de la reforma retomaron opiniones de especialistas como la lingüista Concepción Company Company, quien ha señalado que “el lenguaje incluyente es un distractor de los verdaderos problemas educativos” y que “cualquier imposición sobre cómo usar la lengua es un acto autoritario”.

El dictamen también cita ejemplos internacionales, como la decisión del Ministerio de Educación de Francia de prohibir el uso de la llamada “escritura inclusiva”, al considerar que “dificulta la lectura en voz alta y el aprendizaje de los más pequeños”.

En su resolución, la Comisión legislativa argumentó que un dominio sólido del idioma español “permite acceder con mayor facilidad al conocimiento, fortalecer el pensamiento crítico y participar activamente en la vida social y democrática”.

Con la aprobación del decreto, el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación incluirá una nueva fracción —la XXVIII— que establece como obligación de las autoridades educativas “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.

El dictamen concluye que esta reforma tiene como objetivo reforzar la enseñanza del idioma desde la educación básica, “para preservar el español como patrimonio cultural vivo y garantizar su transmisión a las futuras generaciones”.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.