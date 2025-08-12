Dona diputada Jael Argüelles al ISSSTE Juárez insumos médicos

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de fortalecer y ampliar los servicios de salud que el Hospital ISSSTE Juárez ofrece a sus derechohabientes, la diputada de Morena, Jael Argüelles, hizo entrega de una importante donación de insumos y materiales médicos.

Chihuahua, Chih .– El donativo fue recibido por el Dr. Isaías Orozco Andrade, Director del Hospital, y la Dra. Karla Yaritza Escalante Alonso, Subdirectora Médica, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo que contribuirá a mejorar la atención y el cuidado de los pacientes.

Los insumos donados incluyen:

Catéter para venoclisis de poliuretano: 21 cajas (10,500 piezas)

Catéter intravenoso periférico para venoclisis: 18 cajas (18,000 piezas)

Hidroderm apósitos hidrocoloides: 6 cajas (90 piezas)

Muestreadores de gases sanguíneos: 12 cajas (1,200 piezas)

Sondas de látex: 59 cajas (590 piezas)

Sales de potasio: 31 cajas (1,550 piezas)

Tubos endotraqueales: 2 cajas (20 piezas)

Esponja hemostática de gelatina absorbible: 4 cajas (80 piezas)

Hojas de bisturí: 25 cajas (2,500 piezas)

La diputada Argüelles, quien es médica de profesión, resaltó que esta acción forma parte del compromiso del Grupo Parlamentario de Morena para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso a una atención médica digna y de calidad.

“Esta donación busca apoyar a las y los profesionales de la salud en su labor y asegurar que los pacientes cuenten con los insumos necesarios para su atención”, concluyó.

