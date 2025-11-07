Distribuye Coespris más de 5 mil litros de agua purificada en comunidades rurales de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La campaña incluye talleres, donación de garrafones y uso de planta móvil para purificación del agua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) ha distribuido más de 5 mil litros de agua purificada en distintas comunidades rurales de los municipios de Chihuahua, Juárez, Meoqui y San Francisco de Conchos, como parte de su estrategia para promover la salud y prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada.

La iniciativa busca garantizar el acceso a agua segura en zonas con limitado abastecimiento, mediante una combinación de actividades educativas y entrega directa del líquido. A través de la instalación de una planta móvil de purificación, la dependencia ha ofrecido talleres informativos a los habitantes sobre los beneficios de consumir agua libre de microorganismos, sales, metales pesados y productos químicos.

En su más reciente jornada, realizada en el poblado de Nuevo Delicias, al norte de la capital del estado, se distribuyeron 1,679 litros de agua purificada, entregados en garrafones de 10 litros a familias de la comunidad. Durante el evento, también se proporcionó plata coloidal como método de desinfección intradomiciliaria, así como material informativo sobre prevención de riesgos sanitarios.

Martín Tarín, presidente del Comité del Agua, explicó que estas acciones forman parte de un enfoque integral que busca no solo dotar del recurso, sino también crear conciencia en la población sobre el uso responsable y la importancia de consumir agua de alta pureza. “Queremos fortalecer las estrategias de salud pública desde la raíz, trabajando directamente con las personas en sus comunidades”, afirmó.

La campaña ha tenido especial énfasis en localidades rurales donde el acceso a agua potable sigue siendo un desafío, debido a la infraestructura limitada o a la contaminación de fuentes naturales. Coespris ha reforzado sus visitas técnicas para asegurar la calidad del agua en depósitos comunitarios y apoyar con soluciones prácticas en el corto plazo.

Las autoridades sanitarias adelantaron que este tipo de operativos continuará en los próximos meses, con especial atención a comunidades en riesgo durante la temporada de estiaje. La meta, señalaron, es extender la cobertura de agua segura a todas las regiones del estado donde aún existen carencias, priorizando la salud como un derecho fundamental.

