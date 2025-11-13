Diputado Guillermo Ramírez participa en foro sobre la Ley General del Agua; productores advierten retroceso

Publicidad - LB2 -

En un foro convocado por el diputado federal Alejandro Domínguez, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, se pronunció en contra de las reformas propuestas a la Ley General del Agua, señalando que representan un retroceso para el desarrollo del campo, al centralizar decisiones y limitar el acceso de los productores al recurso.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante el encuentro, que reunió a representantes del sector agrícola, ganadero, minero y especialistas en derecho, Ramírez advirtió que las iniciativas impulsadas desde el Congreso de la Unión responden a un enfoque autoritario, alejado de la realidad que viven las regiones productivas.

“No se puede hablar de progreso en el campo sin infraestructura ni acceso real al agua. Las reformas planteadas no solo ignoran las necesidades del sector, sino que amenazan con desmantelar años de avances logrados en aprovechamiento hídrico”, expresó.

En el foro también participaron los diputados federales Tony Meléndez y Rubén Moreira, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un frente común para defender el uso justo y equitativo del agua, particularmente en estados como Chihuahua, donde el recurso es vital para la economía local.

Los asistentes coincidieron en que la nueva Ley General del Agua, tal como está planteada, no resuelve los problemas de escasez, y por el contrario, podría incrementar la burocracia, dificultar los trámites y restringir aún más la toma de decisiones en las regiones productoras.

Al cierre del evento, se emitió un llamado al Gobierno Federal para escuchar a los productores y expertos locales, y replantear las reformas en diálogo con quienes enfrentan diariamente las consecuencias de las políticas hídricas.

Conclusión del foro:

Preocupación generalizada por la centralización del control del agua.

Riesgo de perder derechos adquiridos por productores.

Falta de infraestructura y apoyos para el manejo sostenible del recurso.

Exigencia de mayor participación de los estados y usuarios en las decisiones.

El diputado Ramírez reiteró su compromiso de defender el derecho al agua como pilar para el desarrollo del campo y aseguró que desde el Congreso del Estado continuará respaldando las voces del sector productivo.

