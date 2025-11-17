Diputada Xóchitl Contreras defiende iniciativa para reformar engomado ecológico en Juárez

Publicidad - LB2 -

Asegura que busca frenar abusos y destinar recursos a acciones ambientales, no a obra pública.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En respuesta a la controversia generada por su iniciativa para modificar el esquema de verificación ecológica en Ciudad Juárez, la diputada local Xóchitl Contreras aclaró que su propuesta no busca eliminar el engomado ecológico, sino devolverle su sentido ambiental, reducir los cobros excesivos y transparentar el uso de los recursos recaudados.

Contreras explicó que su propuesta contempla tres modificaciones centrales: reducir el costo del engomado de 339.48 a 226 pesos, limitar las multas de 3,394 a 339 pesos, y otorgar un plazo de 30 días para realizar la verificación sin sanciones. Subrayó que el objetivo no es debilitar el programa, sino hacerlo accesible y funcional, garantizando que los recursos se utilicen en acciones reales de protección al medio ambiente.

“Defender la ecología no significa defender multas de $3,400”, expresó la legisladora, quien calificó el actual esquema como “una caja recaudatoria del municipio” operada sin controles ni claridad. Agregó que su iniciativa responde al reclamo ciudadano ante lo que calificó como un modelo injusto que carga económicamente a las familias juarenses.

La legisladora también respondió a críticas recientes de funcionarios municipales y concesionarios de centros de verificación que la responsabilizan por una supuesta caída en el número de revisiones. Afirmó que el descontento de la población no es consecuencia de su propuesta, sino de los altos costos, las multas desproporcionadas y la percepción de opacidad en el manejo de los ingresos generados.

“Es más fácil culpar a una diputada que aceptar que la ciudadanía está harta de tarifas injustas”, señaló.

Entre sus críticas, Contreras también cuestionó que funcionarios del gobierno municipal, incluidos regidores y el director de Ecología, justifiquen el programa actual afirmando que los recursos del engomado se utilizan para pavimentar calles, argumento que, según dijo, desvía el propósito ambiental del programa.

“Ahora resulta que el engomado ecológico pavimenta calles. Esa es la nueva teoría del municipio. Un programa ambiental que sirve para tapar baches”, ironizó la diputada.

De los 67 municipios del estado, indicó, solo en Juárez se aplican tarifas tan elevadas por concepto de verificación ecológica. Por ello, insistió en que los recursos generados deben destinarse exclusivamente a proyectos ambientales, como reforestación, monitoreo de calidad del aire, campañas de concientización y mejora del transporte público.

Contreras reiteró que su compromiso no es con los intereses económicos del esquema actual, sino con la salud de los juarenses y con una verdadera política pública ambiental. Aseguró que continuará promoviendo reformas que garanticen justicia económica, eficacia ambiental y transparencia en la operación de los programas municipales.

La propuesta se encuentra en proceso legislativo y, de avanzar, implicaría ajustes tanto en la reglamentación local como en el esquema de aplicación de sanciones, así como una nueva distribución del uso de los recursos recaudados. Mientras tanto, el debate entre autoridades municipales y legisladores continúa abierto, con posturas encontradas sobre el alcance real del programa y su impacto en la ciudadanía.

