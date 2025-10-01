Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    Diputada Argüelles exige justicia por caso Monte Carlo

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz expresó un enérgico rechazo tras el hallazgo de una bolsa con varios animales muertos en el fraccionamiento Quinta Montecarlo, al norte de la ciudad, hecho que calificó como un acto de crueldad inaceptable y que no puede quedar impune.

    Chihuahua, Chih .- “Es indignante y doloroso que en nuestro estado sigan ocurriendo actos de violencia. El maltrato animal refleja una profunda insensibilidad y una alarmante falta de valores, por lo que como sociedad no podemos permitir que quede sin sanción”, manifestó la legisladora.

    Argüelles Díaz exigió a las autoridades competentes que la investigación avance con prontitud y firmeza, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo las cámaras de circuito cerrado, para ubicar y castigar de manera ejemplar a los responsables.

    Cabe señalar que, en Chihuahua, el maltrato animal está tipificado en el Código Penal del Estado, en el cual se contemplan penas de prisión y multas económicas para quien cause daño o sufrimiento a un animal de compañía o doméstico, incluyendo prisión de seis meses a dos años en caso de que se le cause la muerte.

    Asimismo, la diputada reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso en el fortalecimiento del marco legal en materia de protección animal, y dejó claro que su postura será siempre de rechazo absoluto y categórico frente a toda manifestación de crueldad hacia los animales.

