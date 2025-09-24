Dice Nancy Escárcega ser la más interesada que se aclare libertad de su hermano

Publicidad - LB2 -

Pide la Magistrada que se informe de manera inmediata a la ciudadanía de todos los fundamentos y argumentos del caso, y que se investigue de manera exhaustiva, como lo ha decidido el Tribunal de Disciplina Judicial.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Magistrada Nancy Escárcega dijo ser la primera interesada en que se aclare la decisión de un juez de dejar en libertad a su hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, apodado “El Abejorro”, quien se encontraba en el penal de Aquiles Serdán cumpliendo una sentencia de 37 años por secuestro.

La semana anterior, el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes, dictó prisión semilibertaria para Édgar Herman Escárcega Valenzuela, en prisión desde el 2020, fallo que ha levantado la polémica por ser hermano de la magistrada y cuñado del diputado local, Francisco Adrián Sánchez, ambos de Parral.

Por estas circunstancias y por considerar la posibilidad de que haya tráfico de influencias, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) anunció que investigará la actuación del juez de control Juan Carlos Erives Fuentes.

“Jamás he intervenido en ninguno de los procesos de Edgar porque la justicia se defiende con expediente en mano, no con rumores ni con infundios”, mencionó la magistrada al respecto.

“Respondo, y siempre responderé por mis actos, así sin ambigüedades”, agregó.

Externó que no teme a la revisión que se anunció sobre el caso porque no tiene nada que ocultar.

“Mi deber es con la ley y con la Constitución, con nadie más”, abundó.

Pidió que se informen de manera inmediata a la ciudadanía todos los fundamentos y argumentos del caso, y que se investigue de manera exhaustiva.

“Las injurias que se han vertido, son eso, porque no se ha presentado ningún elemento que ponga en duda mi actuar profesional”, apuntó.

“Reiteró mi compromiso frontal con la justicia y con el combate a la corrupción, porque eso es lo que los chihuahuenses quieren y lo que merecen”, concluyó.

