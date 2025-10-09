Detienen a nueve agresores de la SSPE en Moris, entre ellos una mujer

Publicidad - LB2 -

El subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, está al frente de 200 elementos que buscan recuperar la paz en ese municipio serrano.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó 200 elementos en el municipio de Moris, en busca de los agresores del pasado martes que costó la vida de 3 de elementos de la corporación y 7 heridos.

El subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, está al frente del operativo, y ya se habla de nueve personas detenidas, entre ellas una mujer.

De acuerdo a las autoridades los detenidos fueron identificados como:

. – Óscar Alexis “N”, de 23 años, originario de Chihuahua

. – Adrián Alejandro “N”, de 26 años, originario de Navojoa, Sonora

. – Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora

. – Aldo Guadalupe “N”, de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa

. – Rafael “N”, de 40 años, originario de Navojoa, Sonora

. – Luis Ángel “N”, de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora

. – Antonio Ignacio “N”, de 45 años, originario de Moctezuma, Sonora

. – Diego “N”, de 51 años, originario de Chihuahua

. – Michel Jimena “N”, de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua

Realivazquez, informó que durante el operativo se aseguraron:

. – 7 armas tipo fusil calibre 7.62 x 39, conocidas como “cuerno de chivo”

. – 6 armas cortas

. – 35 cargadores para arma larga

. – 12 cargadores para arma corta

. – 3 vehículos

. – Cantidad no especificada de droga.

El funcionario indicó que dos de los detenidos están relacionados con el ataque armado contra policías estatales ocurrido el pasado martes, en el cual 3 oficiales perdieron la vida y 7 más resultaron heridos.

Finalmente, señaló que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los hechos violentos registrados en el municipio de Moris.

