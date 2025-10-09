Movil - LB1A -
octubre 9, 2025
    octubre 9, 2025 | 13:15
    InicioEstado

    Detienen a nueve agresores de la SSPE en Moris, entre ellos una mujer

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, está al frente de 200 elementos que buscan recuperar la paz en ese municipio serrano.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó 200 elementos en el municipio de Moris, en busca de los agresores del pasado martes que costó la vida de 3 de elementos de la corporación y 7 heridos.

    El subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, está al frente del operativo, y ya se habla de nueve personas detenidas, entre ellas una mujer.

    De acuerdo a las autoridades los detenidos fueron identificados como:

    . – Óscar Alexis “N”, de 23 años, originario de Chihuahua
    . – Adrián Alejandro “N”, de 26 años, originario de Navojoa, Sonora
    . – Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora
    . – Aldo Guadalupe “N”, de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa
    . – Rafael “N”, de 40 años, originario de Navojoa, Sonora
    . – Luis Ángel “N”, de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora
    . – Antonio Ignacio “N”, de 45 años, originario de Moctezuma, Sonora
    . – Diego “N”, de 51 años, originario de Chihuahua
    . – Michel Jimena “N”, de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua

    Realivazquez, informó que durante el operativo se aseguraron:

    . – 7 armas tipo fusil calibre 7.62 x 39, conocidas como “cuerno de chivo”
    . – 6 armas cortas
    . – 35 cargadores para arma larga
    . – 12 cargadores para arma corta
    . – 3 vehículos
    . – Cantidad no especificada de droga.

    El funcionario indicó que dos de los detenidos están relacionados con el ataque armado contra policías estatales ocurrido el pasado martes, en el cual 3 oficiales perdieron la vida y 7 más resultaron heridos.

    Finalmente, señaló que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los hechos violentos registrados en el municipio de Moris.

    LOGO ADN Negro

