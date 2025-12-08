Detiene FGR a César “N” en Chihuahua por presunto lavado de dinero

Publicidad - LB2 -

El exfuncionario ya enfrentaba proceso por peculado y asociación delictuosa; se obtuvo autorización de EE.UU. para procesarlo por nuevos delitos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes la detención de César “N” en el estado de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte de una nueva causa penal vinculada a presuntos actos de lavado de dinero cometidos durante su desempeño como servidor público en la entidad.

La aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento a una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. De acuerdo con la FGR, el imputado habría participado en un esquema para ocultar recursos presuntamente desviados del erario público, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

César “N” ya se encontraba vinculado a otros procesos judiciales. Fue detenido por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, en respuesta a cargos por peculado y asociación delictuosa, causas que actualmente son tramitadas por la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Dado que la nueva acusación corresponde a un delito distinto a los que motivaron su extradición original, la FGR gestionó la autorización correspondiente ante el Gobierno de los Estados Unidos, trámite que fue iniciado el 4 de octubre de 2024 y cuya aprobación fue concedida el 4 de diciembre de 2025, según consta en el comunicado oficial número 811/25.

Los hechos que se investigan corresponden a su probable participación en operaciones de lavado de recursos públicos estatales, a través de mecanismos financieros que habrían tenido como propósito ocultar el origen ilícito de los fondos desviados.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, César “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

Este nuevo proceso judicial reabre el foco sobre los presuntos casos de corrupción registrados durante administraciones pasadas en Chihuahua, y da continuidad a las acciones emprendidas a nivel federal y estatal para sancionar los desvíos de recursos públicos. Se espera que en los próximos días se definan las medidas cautelares y la posible vinculación a proceso por el nuevo delito que se le imputa.