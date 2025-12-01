Destaca Mesa de Seguridad descenso significativo de delitos de alto impacto en el estado

Publicidad - LB2 -

Durante octubre y noviembre se registró una baja sostenida en homicidios y otros delitos, informan autoridades en Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, autoridades de los tres niveles de gobierno destacaron una reducción significativa en la incidencia de delitos de alto impacto en el estado de Chihuahua durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con años anteriores. La reunión fue encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, desde las oficinas del Gobierno del Estado en el edificio Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

Durante la sesión se presentaron cifras actualizadas que reflejan avances en materia de seguridad, especialmente en la zona norte del estado. La gobernadora Maru Campos hizo un llamado a mantener la coordinación entre las fuerzas estatales, federales y municipales, y a reforzar las acciones que han demostrado eficacia en la contención de la violencia.

De acuerdo con el informe compartido en la mesa de trabajo, los operativos conjuntos, en los que participan corporaciones estatales, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado, han sido claves para disminuir delitos como el homicidio doloso, extorsión y secuestro. Entre las medidas que han mostrado resultados se encuentran cateos estratégicos, patrullajes focalizados y la detención de generadores de violencia en regiones de alta incidencia.

Autoridades detallaron que la estrategia incluye acciones preventivas, inteligencia táctica y despliegues operativos especialmente en zonas urbanas de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral, así como en corredores carreteros y comunidades con antecedentes de violencia organizada.

En la reunión participaron también el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, quienes coincidieron en que los resultados actuales son alentadores, pero que es necesario evitar cualquier relajación en las labores de prevención y combate al delito.

Por parte del ámbito federal estuvieron presentes Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, comandantes de las Zonas Militares 5/a y 42/a respectivamente; así como representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes reafirmaron su compromiso con el estado de Chihuahua para fortalecer la seguridad y preservar el orden en sus distintas regiones.

En ese contexto, se reconoció que Ciudad Juárez —que históricamente ha sido un punto crítico en materia de violencia— ha experimentado una baja en homicidios dolosos, en línea con lo reportado por instancias locales durante el mes de noviembre, que concluyó con 48 asesinatos, el registro más bajo en varios años.

Las autoridades reiteraron que las mesas de seguridad seguirán realizándose de manera permanente como un espacio de evaluación y ajuste de estrategias. La gobernadora Campos concluyó la sesión con un llamado a no bajar la guardia y a continuar con el trabajo conjunto “para devolverle la tranquilidad a todas las familias chihuahuenses”.

