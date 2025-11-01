Destaca Maru Campos talento y perseverancia de deportistas chihuahuenses premiados a nivel nacional

Publicidad - LB2 -

Lorena Ramírez, Alegna González y Uziel Muñoz reciben el Premio Nacional del Deporte 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, reconoció el esfuerzo y la excelencia de tres atletas originarios del estado que resultaron ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025, la más alta distinción que otorga el Gobierno de México en materia deportiva. En un mensaje oficial, la mandataria destacó que su talento, disciplina y perseverancia representan un orgullo para todo el estado e inspiración para el país.

Los deportistas galardonados son María Lorena Ramírez Nahueachi, reconocida corredora de ultramaratones perteneciente al pueblo rarámuri; Alegna Aryday González Muñoz, marchista olímpica con trayectoria internacional; y Uziel Aarón Muñoz Galarza, especialista en impulso de bala, quien ha destacado en competencias continentales y mundiales. Los tres fueron incluidos en la lista de ganadores publicada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Nos demuestran que los sueños se cumplen con fuerza, pasión y dedicación, valores que distinguen a nuestra gente”, expresó Maru Campos, al felicitar a los atletas que han llevado el nombre de Chihuahua a lo más alto del deporte nacional e internacional.

La Conade y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron que el jurado seleccionó a los galardonados con base en su desempeño deportivo durante el periodo comprendido del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025, abarcando siete modalidades del premio. La lista incluye tanto a medallistas olímpicos y paralímpicos como a deportistas de alto rendimiento con trayectoria destacada.

Cada uno de los ganadores recibirá un diploma firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una medalla de oro ley 0.900, y un incentivo económico de 796 mil 005 pesos. La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre, encabezada por la titular del Ejecutivo federal.

El Gobierno del Estado de Chihuahua celebró este reconocimiento nacional como un reflejo del esfuerzo y dedicación de quienes han hecho del deporte una herramienta de transformación personal y comunitaria. La administración estatal reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el apoyo al talento deportivo local, con programas de becas, infraestructura y estímulos para atletas de todas las regiones del estado.

La presencia de tres chihuahuenses entre los ganadores del Premio Nacional del Deporte subraya el potencial atlético de la entidad, desde comunidades indígenas hasta el alto rendimiento olímpico, y consolida el papel de Chihuahua como semillero de figuras que trascienden fronteras.

