Destaca María Antonieta Pérez logros durante el primer año de gobierno de Claudia Sheimbaum

Subrayó el empoderamiento de la sociedad mexicana y desarrollo macroeconómico.

Chihuahua, Chih .- En torno al 1er informe de gobierno de la presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo, la diputada local de morena, María Antonieta Pérez Reyes, destacó el desarrollo macroeconómico y empoderamiento de la sociedad mexicana durante el primer año de administración del actual gobierno federal.

Señaló que el empoderamiento de la sociedad mexicana bajo las políticas de Claudia Sheinbaum Pardo es un hecho irrefutable, el gobierno de la presidenta ha consolidado un modelo de desarrollo en el que la opinión de la sociedad mexicana ocupa un lugar central. A través de políticas públicas que fortalecen la participación ciudadana, la justicia social y el acceso a derechos fundamentales, México avanza hacia un esquema más incluyente y democrático.

En cuanto a educación y acceso al conocimiento, la legisladora, aseguró que se ha priorizado la construcción y modernización de universidades públicas, institutos tecnológicos y centros de investigación, así como la beca Benito Juárez

María Antonieta Pérez, también señaló que, en el cado de igualdad de género y derechos de las mujeres, se impulsaron leyes y programas para combatir la violencia de género y garantizar igualdad de oportunidades como fue el caso del fortalecimiento de los refugios para mujeres víctimas de violencia y la implementación de programas de empleo.

La congresista abundó en el tema de la economía social y solidaridad como es el apoyo a cooperativas, pequeños productores y proyectos comunitarios ha permitido a sectores históricamente marginados acceder a créditos, capacitación y mercados.

En logros de macroeconomía la diputada morenista resaltó la reducción en tarifas adicionales e ilegales por EE.UU. que afectaban a sectores como el automotriz, bajando de un 25 por ciento a menos del 5 en algunos casos. En comparación, la Unión Europea y China aún enfrentan aranceles que rondan entre el 10% y el 15% en productos similares, lo que ha dado a las exportaciones mexicanas una ventaja competitiva.

También hizo hincapié que la estabilidad del peso frente al dólar ha mantenido una variación menor al 3 por ciento anual frente al dólar. Esto contrasta con periodos anteriores como el sexenio de Felipe Calderón, donde la variación llegó a ser de hasta un 10 por ciento en años de volatilidad. Las políticas fiscales prudentes y la atracción de más de 15 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025 han sido factores clave.

Finalmente, la diputada concluyo que con disciplina, continuidad y visión de largo plazo las políticas públicas impulsadas por Claudia Sheinbaum, México podrá transformarse en una potencia económica en las próximas dos décadas.

“Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, el país ha planteado políticas públicas que buscan modernizar la economía, fortalecer las instituciones y garantizar el bienestar social de manera sostenible”, sostuvo María Antonieta Pérez.

