Destaca gobernadora coincidencias institucionales en visita presidencial a la Sierra Tarahumara

Maru Campos subrayó la necesidad de atender de forma conjunta el rezago histórico de los pueblos originarios durante una visita presidencial en Guadalupe y Calvo.

Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, participó la mañana de este viernes en una visita presidencial realizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara, donde expresó un mensaje de reconocimiento institucional y de coincidencia política en torno a la atención de los pueblos originarios del estado.

Durante su intervención, la mandataria estatal agradeció la presencia de la presidenta de México en territorio chihuahuense, al considerar que su visita representa una señal de disposición para escuchar y atender las necesidades de la entidad, particularmente de las regiones históricamente rezagadas. Campos Galván dio la bienvenida formal a la titular del Ejecutivo federal, destacando el valor simbólico y político del encuentro.

En su mensaje, la gobernadora hizo énfasis en la importancia de lo que denominó “política de altura”, entendida como aquella que permite coincidir en los temas esenciales más allá de diferencias partidistas. Señaló que la presencia de autoridades de los distintos niveles de gobierno en la Sierra Tarahumara responde a una convicción compartida sobre la urgencia de atender problemáticas estructurales.

Maru Campos recordó que los pueblos originarios, especialmente los asentados en la región serrana, han enfrentado un rezago histórico que se manifiesta en carencias sociales, económicas y de infraestructura. Indicó que esta situación representa una deuda colectiva que compete tanto a los gobiernos como a la sociedad en su conjunto.

La mandataria estatal afirmó que dicho rezago constituye una herida abierta que no puede ser ignorada y que requiere de acciones responsables y coordinadas. En ese sentido, subrayó que solo a través del trabajo conjunto entre la federación, el estado y los municipios será posible avanzar en soluciones de fondo para las comunidades indígenas.

Finalmente, Campos Galván reiteró la disposición del Gobierno del Estado de Chihuahua para colaborar con el Gobierno de México en la construcción de políticas públicas que atiendan las necesidades de la Sierra Tarahumara, destacando que la suma de esfuerzos es clave para generar resultados sostenibles en beneficio de las comunidades originarias.

