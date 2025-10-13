Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 13, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 13, 2025 | 16:47
    InicioEstado

    Destaca Chihuahua a nivel nacional por su estrategia contra el Gusano Barrenador del Ganado

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La entidad mantiene sin registro de casos de la plaga.

    Chihuahua, Chih .– El estado de Chihuahua se ha consolidado de manera positiva en el combate y control del Gusano Barrenador del Ganado (GB), con una serie de medidas preventivas tomadas desde el inicio de la contingencia, que incluso han asumido otras entidades, como es el caso de Sonora, informó el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada.

    Estos resultados se dieron a conocer tras reuniones con autoridades de la Comisión Nacional de Sanidad Animal (Conasa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

    - Publicidad - HP1

    El titular de la dependencia resaltó que la coordinación con los demás estados vecinos (Durango, Sinaloa, Coahuila) ha sido fundamental, y se estima una reducción del 28 por ciento de la plaga a nivel nacional.

    En Chihuahua el número de trampas activas se redujo de 400 a 23, lo que refleja la eficacia del monitoreo, la capacitación y las acciones de prevención.

    Parada indicó que se ha reunido con el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, con Gabriel Ayala, director de Campañas Zoosanitarias y con sus homólogos del USDA, ya que la reapertura de actividades es un tema prioritario para el Gobierno del Estado.

    Informó que se desarrolla una aplicación móvil para notificar riesgos y monitorear posibles casos de plagas.

    El funcionario añadió que la prevención y la capacitación de más de 1,500 productores, también ha sido clave para alcanzar estos resultados.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    “Terribles deficiencias de la falsa Dinamarca”; Arturo Medina condena muerte de mujer al exterior del IMSS en Parral por falta de atención

    Exige investigación transparente e inmediata sobre el hecho. Chihuahua, Chih .- Arturo Medina, coordinador de...
    Estado

    Exige Alma Portillo esclarecimiento de muerte de mujer afuera del IMSS en Parral

    Brindará acompañamiento legal a familiares de María del Celeste R. T. Chihuahua, Chih .- Alma...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.