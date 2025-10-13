Destaca Chihuahua a nivel nacional por su estrategia contra el Gusano Barrenador del Ganado

Publicidad - LB2 -

La entidad mantiene sin registro de casos de la plaga.

Chihuahua, Chih .– El estado de Chihuahua se ha consolidado de manera positiva en el combate y control del Gusano Barrenador del Ganado (GB), con una serie de medidas preventivas tomadas desde el inicio de la contingencia, que incluso han asumido otras entidades, como es el caso de Sonora, informó el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada.

Estos resultados se dieron a conocer tras reuniones con autoridades de la Comisión Nacional de Sanidad Animal (Conasa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia resaltó que la coordinación con los demás estados vecinos (Durango, Sinaloa, Coahuila) ha sido fundamental, y se estima una reducción del 28 por ciento de la plaga a nivel nacional.

En Chihuahua el número de trampas activas se redujo de 400 a 23, lo que refleja la eficacia del monitoreo, la capacitación y las acciones de prevención.

Parada indicó que se ha reunido con el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, con Gabriel Ayala, director de Campañas Zoosanitarias y con sus homólogos del USDA, ya que la reapertura de actividades es un tema prioritario para el Gobierno del Estado.

Informó que se desarrolla una aplicación móvil para notificar riesgos y monitorear posibles casos de plagas.

El funcionario añadió que la prevención y la capacitación de más de 1,500 productores, también ha sido clave para alcanzar estos resultados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.