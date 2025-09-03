Deslave en carretera federal afecta el tránsito en el noroeste de México

Publicidad - LB2 -

Las recientes lluvias en la región noroeste del estado han provocado un deslave en uno de los carriles de la carretera federal Flores Magón-Casas Grandes, específicamente a la altura del kilómetro 62.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Este incidente ha generado preocupación entre las autoridades y los conductores que transitan por esta importante vía de comunicación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) han intervenido en la situación, brindando apoyo al personal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Este equipo se encuentra trabajando en la limpieza del tramo afectado, que presenta daños significativos debido al aumento del flujo de agua en un arroyo cercano.

Según información proporcionada por la SICT, la afectación a la infraestructura vial se extiende a lo largo de aproximadamente 30 metros.

Esta situación ha llevado a la implementación de medidas de control vehicular, permitiendo el paso de vehículos únicamente cada media hora.

Las autoridades han instado a los conductores a extremar precauciones y a respetar los tiempos de paso establecidos.

Además, se ha solicitado a los usuarios de la carretera que sigan las indicaciones del personal operativo en el lugar.

La restricción del flujo vehicular se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría generar inconvenientes en el tránsito habitual de la zona.

La CEPC ha enfatizado la importancia de la seguridad de los conductores y ha asegurado que se realizarán evaluaciones técnicas para determinar el grado de daños en la carretera.

Una vez que el nivel del agua disminuya, se llevará a cabo una inspección detallada que permitirá definir las acciones necesarias para la rehabilitación de la vía.

Este proceso es fundamental para garantizar la seguridad de quienes circulan por esta carretera, que es vital para la conectividad en la región.

Por último, la CEPC ha informado que mantendrá un monitoreo constante del clima en la zona y emitirá actualizaciones conforme la situación evolucione.

En el transcurso de esta tarde, se prevé que continúen las lluvias en varios municipios de las regiones noroeste, suroeste y centro del estado, lo que podría complicar aún más la situación en la carretera afectada.

