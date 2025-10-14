Desde el Congreso buscamos el fortalecimiento de los municipios: Jorge Soto

Publicidad - LB2 -

Capacitan a los 67 municipios en materia de tablas de valores para fortalecer la autonomía financiera de Chihuahua: Jorge Soto.

Chihuahua, Chih .- El diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Programación, Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, informó que se está llevando a cabo un programa de capacitación para los directores de Catastro de los 67 municipios de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en la elaboración y presentación de las tablas de valores catastrales, elemento clave para la integración de las leyes de ingresos municipales.

Soto explicó que estas acciones buscan facilitar el trabajo técnico y administrativo de los municipios y del propio Congreso, haciendo más eficiente y certero el proceso de aprobación de las leyes de ingresos.

“Las tablas de valores son una parte esencial en las leyes de ingresos, porque son la base del cobro de impuestos como el predial. Estamos capacitándolos en una nueva forma estandarizada para presentar sus tablas de valores ante el Congreso del Estado, con el fin de ser más eficientes, veloces y precisos”, detalló el legislador.

El diputado destacó que Chihuahua se mantiene como uno de los estados con mayor autonomía financiera del país, al depender en menor medida de las participaciones federales.

“La autonomía financiera del Estado y de sus municipios ronda entre el 45 y 46 por ciento, sólo superada por la Ciudad de México. Pero con una diferencia importante: allá el gobierno central recauda el predial de todas las alcaldías, mientras que en Chihuahua cada municipio tiene la responsabilidad de hacerlo por separado”, puntualizó Soto.

Finalmente, subrayó que una mejor recaudación local se traduce en más y mejores servicios públicos para los chihuahuenses, recordando que todos los municipios están obligados a presentar sus tablas de valores y su ley de ingresos ante el Congreso.

