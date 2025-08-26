Denuncia Ismael Pérez Pavía recortes federales que afectan carreteras de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, ha expresado su preocupación por los recortes presupuestarios que el Gobierno Federal ha aplicado a Chihuahua, afectando directamente la infraestructura carretera del estado.

Meoqui, Chih (ADN/Staff) .– Durante una reciente declaración, el legislador subrayó que mientras el presupuesto nacional ha aumentado a 11 mil millones de pesos, a Chihuahua solo se le han asignado 258 millones para el año 2025, cifra que se asemeja a la que se destinó en 2018.

Pérez Pavía destacó que esta situación representa una falta de respeto hacia los ciudadanos de Chihuahua, quienes diariamente transitan por carreteras en condiciones deplorables, poniendo en riesgo su seguridad. Esta afirmación se basa en un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que revela la disparidad en la asignación de recursos entre los diferentes estados del país.

El legislador también alertó sobre la falta de transparencia en la gestión de recursos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Según Pérez Pavía, los fondos están siendo concentrados en una bolsa denominada “No distribuible geográficamente”, lo que dificulta conocer la inversión real en cada entidad federativa. Esta falta de claridad es motivo de preocupación, ya que impide a los ciudadanos entender cómo se están utilizando los recursos destinados a la infraestructura.

Además, Pérez Pavía hizo hincapié en que, de acuerdo con datos del CEFP, la Federación dejó de ejercer más de 3 mil millones de pesos en 2022 y 2023, un monto que supera en doce veces lo que se ha anunciado para Chihuahua en el presente año. “Esto es engañar a la gente y darle la espalda a Chihuahua”, afirmó el diputado, citando un análisis publicado por El Diario de Chihuahua.

Aunque reconoció que se han realizado algunas reparaciones menores en ciertos tramos carreteros, Pérez Pavía enfatizó que estas no son suficientes para resolver el problema. “Lo que están haciendo son mejoralitos, parchando un poco aquí y allá, cuando lo que se necesita es una rehabilitación completa en casi la totalidad de los tramos federales de Chihuahua”, indicó. Para él, los arreglos temporales no son una solución viable, ya que en pocas semanas las carreteras vuelven a presentar las mismas deficiencias.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unirse en defensa de Chihuahua frente a lo que considera un centralismo perjudicial. “No queremos discursos ni promesas vacías, queremos resultados. Si el gobierno insiste en castigarnos, aquí vamos a estar de frente, alzando la voz por nuestra gente”, concluyó, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura en el estado.

