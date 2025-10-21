Demandará Maru Campos a líder Nacional de Morena por daño moral

Publicidad - LB2 -

La reacción de la gobernadora de Chihuahua se da luego de los comentarios de Luisa María Alcalde sobre el relanzamiento del PAN, y de señalar de corrupta a Campos Galván, junto con otros 28 connotados panistas.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La gobernadora, Maru Campos Galván, anunció que presentará una denuncia en contra de la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, por daño por moral.

La reacción de la mandataria de Chihuahua, se da luego de que este lunes, Alcalde Luján, vertiera comentarios sobre el relanzamiento del PAN, en donde se presentó un nuevo slogan, a lo que la líder de Morena, dijo que eran las mismas caras las que quedaron al frente del blanquiazul, y además proporcionó una lista de 29 de los asistentes con supuestos actos de corrupción, entre ellos, Maru Campos Galván.

“Que se prepare para una denuncia por daño moral, ya estuvo bueno de las tonterías que dice, se nota el juego perverso por parte de ella, no nada más hacia una servidora sino no a todos los gobernadores de Acción Nacional”, dijo la gobernadora de Chihuahua.

Campos Galván, precisó que no se trata de una amenaza, sino de una recomendación y le hizo el llamado para que esté tranquila con los gobernadores de oposición quienes se encuentran trabajando para el Gobierno Federal que Alcalde representa.

Descartó que haya una ruptura entre su partido y el Revolucionario Institucional, sino una redefinición en cuáles entidades debe llevarse esa alianza y fue lo que hizo saber Jorge Romero, el líder nacional panista, en el relanzamiento del blanquiazul.

Lo que quedó pendiente, es la fecha de la presentación de la denuncia, y ante que instancia.

