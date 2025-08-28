Nueva ruta de transporte y mejoras educativas en Delicias

Publicidad - LB2 -

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) ha dado un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de aprendizaje y bienestar de sus estudiantes en el Plantel 13 de Delicias.

Delicias, Chih (ADN/Staff) – Durante la ceremonia conmemorativa del 15 aniversario del plantel, se anunció la implementación de una nueva ruta de transporte urbano exclusiva para los alumnos, la cual comenzará a operar el 1 de septiembre. Esta iniciativa busca facilitar un traslado seguro y eficiente desde diversos puntos de la ciudad hasta el plantel, priorizando la comodidad y seguridad de los estudiantes en sus trayectos diarios.

Además del anuncio del transporte, la ceremonia también marcó la inauguración de obras de infraestructura y la entrega de equipo de apoyo educativo. Entre las mejoras realizadas, se destaca la modernización del auditorio y de las 12 aulas del plantel, que ahora cuentan con equipo de proyección y un sistema de sonido. Estas actualizaciones permitirán un aprendizaje más dinámico y moderno, integrando tecnología y nuevas estrategias didácticas en el proceso educativo.

Otro aspecto relevante de las obras es la remodelación completa de los sanitarios y la impermeabilización del techo de un edificio de aulas. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales que contribuyan al bienestar de la comunidad estudiantil. La inversión total destinada a estas mejoras asciende a un millón 134 mil pesos, reflejando el compromiso del Cobach con la calidad educativa y el entorno escolar.

Durante la ceremonia, el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, reconoció la labor de los docentes fundadores del Plantel 13 y exhortó a la comunidad escolar a seguir creciendo en el próximo ciclo escolar. Este llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo busca motivar a los estudiantes y al personal educativo a continuar trabajando por un ambiente escolar positivo y enriquecedor.

La directora del Plantel 13, Sandra Isela Díaz Ávila, así como el coordinador de la Zona Sur del Cobach, Eleazar Valles Villa, y el director administrativo del Cobach, Santiago Iván de las Casas Berumen, también estuvieron presentes en la ceremonia, destacando la importancia de estas mejoras para el desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, se entregaron tambores para la banda de guerra y equipo deportivo para la práctica de diversas disciplinas como fútbol, béisbol, voleibol y baloncesto. Estas iniciativas complementan el esfuerzo del Cobach por fomentar no solo la educación académica, sino también el desarrollo de habilidades deportivas y artísticas entre los jóvenes, contribuyendo así a su formación integral.

