Deja fuera Conagua a Chihuahua del Plan Hídrico 2025-2030

Este es el segundo proyecto en el que Chihuahua queda de lado, ya que tampoco fue considerado en el Plan Eléctrico Nacional 2025-2030, anunciado el pasado 5 de febrero.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) . – Chihuahua como estado, quedó fuera de los 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica, anunciados este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum y por Conagua, en Palacio Nacional.

Nuestra entidad es uno de los mayores consumidores de este energético, y sobre todo Ciudad Juárez, en donde se encuentra asentada el mayor número de industria en la entidad.

Sobre el anuncio de la mañana de este jueves sobre el Plan Hídrico anunciado por Conagua y Sheinbaum Pardo, la exclusión es de llamar la atención, en consideración de los problemas que enfrenta nuestra entidad con el vital líquido, además de conflictos históricos vinculados al Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

De acuerdo a Efraín Morales López, director general de Conagua, los proyectos para el 2025-2030, con una inversión de 122 mil 600 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se ejercerán el próximo año.

Estas obras contemplan desaladoras, presas, acueductos, redes de distribución y obras de protección contra inundaciones en los estados de:

. – Tamaulipas

. – Colima

. – Guanajuato

. – Baja California

. – Durango

. – Zacatecas

. – Oaxaca

. – Guerrero

. – Campeche

. – Sonora

. – Veracruz

. – Estado de México

. – Ciudad de México

. – Hidalgo

. – San Luis Potosí

. – Tabasco.

En compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Conagua mencionó que se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua.

Destacó que las obras buscan garantizar abasto de agua potable, drenaje y saneamiento con visión de largo plazo, de hasta 40 años.

El funcionario detalló que actualmente ocho proyectos ya están en marcha, tres más en fase de contratación y seis en proceso de socialización y cierre técnico.

“Estamos hablando ya de 11 proyectos que estarán en marcha la próxima semana”, aseguró.

